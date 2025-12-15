Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pakar Psikologi Forensik Soroti Efek Brutalisasi di Kasus Pengeroyokan Debt Collector

Kasus pengeroyokan dua debt collector oleh enam oknum polisi di Kalibata disorot pakar, efek brutalisasi.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Pakar Psikologi Forensik Soroti Efek Brutalisasi di Kasus Pengeroyokan Debt Collector
(KOMPAS.com/HANIFAH SALSABILA)
KERUSUHAN KALIBATA - TKP peusakan dan pembakaran imbas mata elang tewas dikeroyok orang tak dikenal di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Kasus pengeroyokan dua debt collector hingga tewas oleh enam oknum polisi di Kalibata, Jakarta Selatan, menegaskan adanya fenomena brutalisasi sebagaimana disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri
  • Brutalisasi terjadi ketika pelanggaran hukum berlanjut dengan tindakan lebih masif. 
  • Peristiwa ini tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan kerugian warga hingga Rp 1,2 miliar akibat pengrusakan dan pembakaran. 
  • Polisi masih mendalami kasus ini

TRIBUNNEWS.COM -Kasus pengeroyokan dua debt collector hingga tewas oleh enam oknum anggota Polri di Kalibata, Jakarta Selatan, menuai sorotan tajam dari pakar psikologi forensik, Reza Indragiri.

Ia menilai peristiwa ini merupakan contoh nyata dari efek brutalisasi, yakni kondisi ketika pelanggaran hukum berlanjut dengan pelanggaran berikutnya dalam skala yang lebih luas.

Istilah brutalisasi dipakai untuk menggambarkan bagaimana pelanggaran hukum atau kekerasan bisa berlanjut dengan tindakan lain yang lebih masif dan intens.

“Dengan tingkat brutalitas yang semakin lama semakin mendaki itu, maka sudah tentu penanganannya perlu multi sektor, multi disiplin, agar memastikan bahwa tidak hanya tudingan itu mengarah kepada salah satu pihak saja, tapi juga seluruh pihak terkait harus dimintai pertanggungjawabannya,” ujar Reza, Minggu (14/12/2025).

Enam oknum polisi yang terlibat diketahui merupakan anggota satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri, yakni Bripda AM, Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, dan Bripda BN.

Peristiwa ini juga berbuntut pada pengrusakan dan pembakaran yang menimbulkan kerugian warga hingga Rp 1,2 miliar.

Baca juga: Buntut Kasus Kericuhan Kalibata, Cara Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan Debitur Dinilai Salah

Kronologi Awal Pengeroyokan 2 Debt Collector

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan kronologi awal kejadian. 

Insiden bermula ketika kendaraan milik tersangka AM diberhentikan oleh debt collector.

Penarikan kunci kontak memicu cekcok, yang kemudian berujung pada pengeroyokan setelah lima rekan sesama polisi ikut membantu.

“Terjadilah penganiayaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dilihat dari visum luar, luka-luka berasal dari benda tumpul, artinya tangan kosong tanpa senjata,” jelas Budi.

Selain dua korban tewas, kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas warga, termasuk sembilan sepeda motor dan satu mobil.

Polisi masih melakukan pendalaman atas kasus ini, termasuk aspek pengrusakan dan pembakaran.

Kasus ini menambah daftar panjang pelanggaran etik dan pidana yang melibatkan aparat, sekaligus menegaskan perlunya penanganan komprehensif lintas sektor untuk mencegah eskalasi brutalitas di masa mendatang.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Reza Indragiri
Psikologi Forensik
debt collector
pengeroyokan
brutalisasi
