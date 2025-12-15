Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Aniaya hingga Rampas Paksa Kunci dan STNK Mobil Debitur, 2 Debt Collector di Depok Ditangkap

Polisi menangkap dua debt collector di Depok yang diduga melakukan pemukulan serta perusakan mobil milik korban .

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Aniaya hingga Rampas Paksa Kunci dan STNK Mobil Debitur, 2 Debt Collector di Depok Ditangkap
HO/IST/Tangkapan Layar Medsos
DEBT COLLECTOR DITANGKAP - Polisi menangkap dua debt collector yang diduga melakukan pemukulan serta perusakan mobil milik korban (debitur) di Jalan Margonda Raya, Depok, Sabtu (14/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Polisi menangkap dua debt collector di Depok yang diduga melakukan pemukulan serta perusakan mobil milik korban (debitur).
  • Pelaku merampas kunci mobil serta membawa kabur STNK kendaraan korban.
  • Korban mengaku sempat dipukul oleh pelaku.


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi menangkap dua debt collector di Depok yang diduga melakukan pemukulan serta perusakan mobil milik korban (debitur).

Kedua pelaku berinisial BEK dan DPK. 

Baca juga: Kasus Pengeroyokan di Kalibata Tewaskan 2 Debt Collector, Polisi Siaga Perketat Pengamanan

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (14/12/2025) sekitar pukul 15.17 WIB. 

Saat itu korban sedang melintas dari arah Jalan Raya Bogor menuju Jalan Margonda Raya dengan mengendarai mobil Mazda 2 warna merah milik temannya.

 

 

Setibanya di putaran balik depan Mall Pesona Square, korban tiba-tiba diberhentikan oleh sejumlah orang tidak dikenal. 

Rekomendasi Untuk Anda

"Para pelaku meneriaki korban dan memaksa korban untuk turun dari kendaraan," kata Kompol Gede dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Tak berhenti di situ, pelaku juga merampas kunci mobil serta membawa kabur STNK kendaraan korban. 

Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut kemudian membantu korban sehingga kendaraan berhasil diamankan, meski dalam kondisi rusak.

Akibat kejadian itu, korban mengaku sempat dipukul oleh pelaku. 

Selain itu, pelaku juga menendang badan mobil hingga mengalami penyok di beberapa bagian serta menyebabkan spion kanan mobil retak.

Kedua pelaku kini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
debt collector
Depok
Kompol Made Gede Oka Utama
Polres Metro Depok
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas