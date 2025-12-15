Kasus Penghasutan, Laras Faizati Ungkap Alasan Tulis Unggahan Pakai Bahasa Inggris

Ringkasan Berita: Laras mengaku terbiasa menggunakan bahasa Inggris terutama di lingkungan kantor dan pertemanan

Akui dirinya sendiri yang menulis caption di media sosial

Didakwa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik untuk menghasut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan penghasutan, Laras Faizati, mengungkap alasan dirinya menggunakan bahasa Inggris dalam menuliskan caption atau keterangan unggahan di media sosialnya.

Laras Faizati merupakan terdakwa kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi berujung kericuhan di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu.

Dalam persidangan, Hakim Ketua Majelis I Ketut Darpawan mulanya menanyakan alasan Laras menggunakan bahasa Inggris dalam unggahan yang dinilai menghasut orang-orang untuk berunjuk rasa.

Merespons pertanyaan hakim, Laras mengatakan, dia memang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, terutama di lingkungan kantor dan pertemanan.

"Yang menulis tulisan ini siapa?" tanya hakim kepada Laras, dalam sidang pemeriksaan terdakwa kasus dugaan penghasutan itu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

"Itu saya yang menulis," jawab Laras.

"Saudara memilih menuliskannya dalam bahasa Inggris, kenapa?" tanya hakim.

"Karena saya memang sehari-hari di kantor dan di pertemanan terbiasa pakai bahasa Inggris," jelas Laras.

Selanjutnya, hakim I Ketut Darpawan menanyakan mengapa Laras tidak menggunakan bahasa Indonesia saja dalam keterangan unggahannya itu.

"Kenapa tidak memilih bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami orang Indonesia?" tanya hakim.

"Arena saya memang terbiasa pakai bahasa Inggris, Yang Mulia," tutur Laras Faizati.

Kasus Laras Faizati

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Laras Faizati dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Dugaan tindak pidana yang dilakukan Laras terjadi pada hari Jumat, 29 Agustus 2025 sekitar pukul 17.00 WIB.

Momen itu bertepatan dengan demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan.

Jaksa mengatakan, konten media sosial Laras yang dinilai menghasut adalah ketika dia mengunggah ulang (repost) video berdurasi 1 menit 32 detik dengan menambahkan kalimat: "Most corrupt most useless most sickening disgusting stupid and morally bankrupt institution EVER. F*ck the police literally yall are just a bunch of dumf*cks and I hope every single one of you and your bloodline rots in the deepst h*ll".