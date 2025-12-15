Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Demo di Jakarta

Kasus Penghasutan, Laras Faizati Ungkap Alasan Tulis Unggahan Pakai Bahasa Inggris

Terdakwa kasus dugaan penghasutan, Laras Faizati, mengungkap alasan dirinya menggunakan bahasa Inggris dalam menuliskan caption

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ibriza F.I
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kasus Penghasutan, Laras Faizati Ungkap Alasan Tulis Unggahan Pakai Bahasa Inggris
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
LARAS FAIZATI - Terdakwa kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi berujung kericuhan akhir Agustus 2025, Laras Faizati, menjalani sidang pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Laras mengaku terbiasa menggunakan bahasa Inggris, baik dalam lingkungan kantor dan pertemanannya. 

Ringkasan Berita:
  • Laras mengaku terbiasa menggunakan bahasa Inggris terutama di lingkungan kantor dan pertemanan
  • Akui dirinya sendiri yang menulis caption di media sosial
  • Didakwa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik untuk menghasut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan penghasutan, Laras Faizati, mengungkap alasan dirinya menggunakan bahasa Inggris dalam menuliskan caption atau keterangan unggahan di media sosialnya.

Laras Faizati merupakan terdakwa kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi berujung kericuhan di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu.

Dalam persidangan, Hakim Ketua Majelis I Ketut Darpawan mulanya menanyakan alasan Laras menggunakan bahasa Inggris dalam unggahan yang dinilai menghasut orang-orang untuk berunjuk rasa.

Merespons pertanyaan hakim, Laras mengatakan, dia memang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, terutama di lingkungan kantor dan pertemanan.

"Yang menulis tulisan ini siapa?" tanya hakim kepada Laras, dalam sidang pemeriksaan terdakwa kasus dugaan penghasutan itu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Baca juga: 5 Terdakwa Kasus Demo Ricuh Akhir Agustus Minta Dibebaskan Dari Dakwaan

"Itu saya yang menulis," jawab Laras.

Rekomendasi Untuk Anda

"Saudara memilih menuliskannya dalam bahasa Inggris, kenapa?" tanya hakim.

"Karena saya memang sehari-hari di kantor dan di pertemanan terbiasa pakai bahasa Inggris," jelas Laras.

Baca juga: Sidang Perdana Kasus Demo Akhir Agustus, Didakwa di Hari Ulang Tahun, Ada Terdakwa Lupa Ingatan?

Selanjutnya, hakim I Ketut Darpawan menanyakan mengapa Laras tidak menggunakan bahasa Indonesia saja dalam keterangan unggahannya itu.

"Kenapa tidak memilih bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami orang Indonesia?" tanya hakim.

"Arena saya memang terbiasa pakai bahasa Inggris, Yang Mulia," tutur Laras Faizati.

Kasus Laras Faizati

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Laras Faizati dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Dugaan tindak pidana yang dilakukan Laras terjadi pada hari Jumat, 29 Agustus 2025 sekitar pukul 17.00 WIB.

Momen itu bertepatan dengan demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan.

Jaksa mengatakan, konten media sosial Laras yang dinilai menghasut adalah ketika dia mengunggah ulang (repost) video berdurasi 1 menit 32 detik dengan menambahkan kalimat: "Most corrupt most useless most sickening disgusting stupid and morally bankrupt institution EVER. F*ck the police literally yall are just a bunch of dumf*cks and I hope every single one of you and your bloodline rots in the deepst h*ll".

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Laras Faizati
Jakarta
Bahasa Inggris
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas