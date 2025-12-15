Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kesaksian Anggota Polda Metro, Akui Jadi Pelapor Aksi Demo Ricuh di DPR Karena Diperintah Pimpinan

Herryanto, seorang anggota Polda Metro Jaya mengaku sebagai sosok yang melaporkan kasus demo berujung ricuh di depan DPR

Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Adi Suhendi
SIDANG DEMO RICUH: Sidang lanjutan kasus demonstrasi berujung ricuh akhir Agustus 2025 lalu yang menjerat 21 terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Buat laporan polisi soal demo ricuh karena diperintah atasan
  • Buat laporan polisi tipe A karena berada di lokasi saat kejadian
  • Herryanto mengakui bahwa ia tidak secara langsung melihat keterlibatan para terdakwa merusak fasum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Herryanto, seorang anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengaku sebagai sosok yang melaporkan aksi demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di Gedung DPR RI pada 30 Agustus 2025 lalu.

Herryanto mengatakan laporan itu dibuat dirinya berdasarkan perintah lisan dari atasannya lantaran demo di Gedung DPR sudah berlangsung anarkis.

Adapun hal itu Herryanto ungkapkan ketika dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus demonstrasi berujung ricuh yang menjerat 21 terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Mulanya, Jaksa bertanya kepada Herryanto apa yang mendasari dia membuat laporan terkait aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI tersebut.

Herryanto pun menjelaskan bentuk laporan polisi yang ia buat yakni laporan polisi tipe A.

Laporan Polisi Model A adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang karena akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana

Laporan dibuat setelah dirinya mendapat perintah langsung dari pimpinannya di lapangan.

"Dasar saya membuat laporan polisi A," kata Herryanto.

"Ada sprin (surat perintah) saudara?" tanya Jaksa.

"Untuk sprin enggak ada, karena adanya kejadian yang rusuh, karena perintah yang jelas dari pimpinan (secara) lisan, saya sebagai anggota polisi yang diperintah oleh atasan untuk membuat laporan," jawab Herryanto.

Mendengar jawaban itu, lantas Jaksa pun mencoba mengkonfirmasi ulang atas penjelasan yang diutarakan Harryanto tersebut.

Ia meminta agar Herryanto menjelaskan maksud dari perintah lisan dari pimpinannya untuk membuat laporan terkait adanya demo rusuh tersebut.

"Jadi untuk kerusuhan itu terjadi sekitar pukul 16.00. Karena saya memang berada di situ (Gedung DPR) dari pukul 14.00 karena ada rusuh bahwa pimpinan mengatakan 'kamu ada di situ, kan ini sudah terjadi peristiwa, kamu bikin laporan polisi A'," ujar Herryanto.

"Saudara posisi ada di?" tanya Jaksa.

"Ada di halaman gedung," timpal Herryanto.

