Pramono Anung Dorong Ruang Publik Jakarta Tak Lagi Terpusat di Pusat Kota

Ringkasan Berita: Event lari di kawasan Epiwalk, Rasuna Said, Jakarta, menarik antusiasme sekira 4 ribu peserta

Menurut Pramono Anung, event ini momen penting menghidupkan kegiatan olahraga di berbagai kawasan, bukan hanya di pusat kota

Ini juga sebagai langkah nyata membuka lebih banyak ruang publik bagi seluruh warga Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong upaya membuka lebih banyak ruang publik bagi warga Jakarta, yang tidak lagi terkonsentrasi di pusat kota.

Selama ini banyak aktivitas publik yang digelar di pusat kota. Sebut saja car free day (CFD) yang digelar sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman di setiap Ahad.

Makanya, Pram mengapresiasi JEKATE Running Series 2025 di Epiwalk, Kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin(15/12/2025).

Event yang menarik antusiasme sekitar 4.000 peserta ini, menurut Pram menjadi momentum penting untuk menghidupkan kegiatan olahraga di berbagai kawasan. Bukan hanya di pusat kota.

Ini sejalan dengan visi Pemprov DKI yang ingin menunjukkan bahwa fasilitas untuk aktivitas masyarakat dan olahraga tersebar merata, tidak hanya berpusat di area seperti Sudirman.

“Event ini adalah langkah nyata untuk membuka lebih banyak ruang publik bagi seluruh warga Jakarta. Kegiatan hari ini menunjukkan bahwa olahraga dan aktivitas masyarakat bisa dilakukan di berbagai wilayah kota, tidak hanya di pusat Jakarta saja,” ujar Gubernur Pramono Anung.

Pramono Anung berharap program ini dapat mendorong dua hal baik, yakni mendorong kebiasaan hidup aktif di kalangan warga, serta membuat warga semakin dekat dengan ruang kotanya sendiri.

Menurutnya, acara seperti ini membantu warga untuk menikmati dinamika kota secara sehat dan positif.

“Kami berharap program ini mendorong kebiasaan hidup aktif serta membuat warga semakin dekat dengan ruang kotanya sendiri. Jakarta adalah kota yang hidup, dan event seperti ini membantu warganya menikmati dinamika kota secara sehat dan positif,” tambahnya.

Kick-off JEKATE Running Series 2025 ini merupakan inisiatif kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan PAM JAYA.

Selain mendorong gaya hidup sehat dan memperluas pemanfaatan ruang publik, acara ini juga membawa pesan edukasi tentang pentingnya pengelolaan air bersih secara keberlanjutan.

Rencananya, JEKATE Running Series akan diperluas pada tahun 2026, yang akan diselenggarakan di seluruh wilayah kotamadya DKI Jakarta, mengajak masyarakat untuk menjelajahi rute-rute kota yang unik dan penuh cerita.

Hal ini semakin memperkuat komitmen Pemprov DKI untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih aktif, lebih sehat, dan lebih terhubung.