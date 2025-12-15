Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Viral Pria Curi Raket Padel di Jakarta Selatan, Polisi Pura-pura Jadi Pembeli Saat Tangkap Pelaku

Pria berinisial TAR (19) nekat mencuri raket padel di  sebuah lapangan padel, kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Penulis: Adi Suhendi
zoom-in Viral Pria Curi Raket Padel di Jakarta Selatan, Polisi Pura-pura Jadi Pembeli Saat Tangkap Pelaku
Tribunnews.com/Herudin
RAKET PADEL - Pria berinisial TAR (19) nekat mencuri raket padel di sebuah lapangan padel, kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (5/12/2025). Saat ini pelaku sudah ditangkap polisi 

Ringkasan Berita:
  • Mahasiswa curi raket padel dan berupaya dijual di marketplace seharga Rp 4 juta
  • Polisi menyamar jadi pembeli saat tangkap pelaku
  • Pelaku telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pria berinisial TAR (19) nekat mencuri raket padel di  sebuah lapangan padel, kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pelaku yang masih berstatus sebagai mahasiswa beraksi pada Jumat (5/12/2025).

Aksinya pun viral setelah video rekaman CCTV yang menunjukkan gerak-gerik pelaku beredar di media sosial.

Saat kejadian, TAR mengenakan pakaian serba hitam dan terlihat santai beraksi di tengah keramaian.

Melihat kesempatan, TAR mencuri raket padel dan memasukkannya ke dalam tas dan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Korbannya baru melakukan aksi pencurian tersebut pada Selasa (9/12/2025).

Baca juga: Fakta Menarik Padel, Olahraga Seru yang Sedang Naik Daun di Tahun 2025

Mendapat laporan dari korban, polisi pun langsung bergerak cepat dengan menelusuri di dunia maya.

Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Dwi Manggalayuda mengatakan upaya menelusuri raket padel milik korban dilakukan dengan membuka situs marketplace.

"Biasanya pelaku pencurian setelah mengambil barang langsung diposting. Saat kami cari di marketplace, ditemukan akun yang memposting raket padel yang mirip dengan milik korban,” kata Kompol Dwi Manggalayuda di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Baca juga: Kronologi Atap Lapangan Padel di Jakbar Ambruk, Pengunjung Trauma, Pemilik Sebut Musibah

Kemudian, polisi pun menanyakan raket padel yang ditemukan lewat marketplace kepada korban.

Korban pun memastikan bila raket padel tersebut identik dengan miliknya yang hilang.

Menyamar Jadi Pembeli

Setelah itu, polisi pun bergerak untuk mengetahui keberadaan pelaku.

Polisi memancing pelaku dengan berpura-pura menjadi pembeli.

Saat itu polisi menghubungi akun yang memposting raket padel tersebut.

"Langsung kami melakukan DM kepada si terduga pencuri dan dibalas," ujar Dwi dilansir dari Tribunjakarta.com.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Jakarta Selatan
pencurian
Pasar Minggu
Kompol Dwi Manggalayuda
