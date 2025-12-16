Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Demo di Jakarta

Kesaksian Anggota Polda Metro, Terkena Lemparan Batu di Wajah saat Amankan Demo Ricuh di DPR

AKP Arfan Rawung jadi korban lemparan batu di wajah saat amankan demo ricuh DPR, ungkap kesaksian di persidangan.

Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Glery Lazuardi
Kesaksian Anggota Polda Metro, Terkena Lemparan Batu di Wajah saat Amankan Demo Ricuh di DPR
Tribunnews.com
SIDANG DEMO RICUH: Sidang lanjutan kasus demonstrasi berujung ricuh akhir Agustus 2025 lalu yang menjerat 21 terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Kesaksian AKP Arfan Rawung menegaskan bahwa aparat kepolisian menjadi korban dalam kericuhan demo DPR RI pada 30 Agustus 2025. 
  • Ia terkena lemparan batu di wajah saat membubarkan massa yang bertindak anarkis. 
  • Meski berulang kali dihimbau, massa justru membalas dengan lemparan batu dan molotov. 
  • Arfan tidak dapat memastikan apakah terdakwa yang diadili adalah pelaku pelemparan, namun menegaskan aksi anarkis berlangsung hingga tengah malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajun Komisaris Polisi (AKP) Arfan Rawung, seorang perwira polisi di Polda Metro Jaya, mengaku menjadi salah satu korban lemparan batu oleh massa saat mengamankan aksi demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung DPR RI pada 30 Agustus 2025 lalu. 

Hal itu Arfan ungkapkan ketika hadir sebagai saksi dalam sidang kasus demonstrasi berujung ricuh yang menjerat 21 terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). 

Baca juga: Kesaksian Anggota Polda Metro, Akui Jadi Pelapor Aksi Demo Ricuh di DPR Karena Diperintah Pimpinan

Cerita Anggota Polri Terkena Lemparan Batu di Wajah Saat Amankan Demo Ricuh di DPR

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya kepada Arfan terkait kegiatan pengamanan yang saat itu sedang dirinya lakukan. 

Arfan menjelaskan, pada saat kerusuhan mulai pecah ia kala itu sedang bertugas di area luar Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

"Saudara saksi tadi berada di dalam ya?," tanya Jaksa. 

"Di luar," sebut Arfan. 

"Di luar gedung. Kemudian saudara menyaksikan kerusakan barang-barang segala macam?," tanya Jaksa lagi. 

"Betul," timpal Arfan. 

"Apakah saudara menjadi korban dalam hal ini?," tanya Jaksa. 

"Betul, kami terkena batu di wajah," ujar Arfan. 

Lebih lanjut, Arfan yang selama ini bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya itu menceritakan awal mula dirinya terkena lemparan batu tersebut. 

Kepada Jaksa ia mengatakan, bahwa hal itu bermula ketika kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat hendak membubarkan massa yang mulai bersikap anarkis ketika melakukan unjuk rasa.

Alih-alih mengindahkan peringatan itu, massa kata Arfan justru membalas dengan lemparan batu kepada petugas. 

"(Terkena lemparan batu) pada saat sudah mulai dibubarkan," kata Arfan di ruang sidang. 

"Ada himbauan sebelumnya dari pimpinan?," tanya Jaksa. 

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Nasional

Kalender Jawa 18 Desember 2025, Makna Weton Kamis Wage & Malam Jumat Kliwon

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
demo
Jakarta
Demo di Jakarta
DPR
Tribunnews
