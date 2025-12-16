Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Berita Viral

Viral Debt Collector Berusaha Rampas Mobil di Depok, Ibu Hamil Jadi Korban, Warga: Ada 11 Pelaku

Di media sosial viral video yang memperlihatkan aksi beberapa debt collector berusaha merampas sebuah mobil di Kota Depok, Jawa Barat.

Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Viral Debt Collector Berusaha Rampas Mobil di Depok, Ibu Hamil Jadi Korban, Warga: Ada 11 Pelaku
Tangkapan layar YouTube Kompas TV
DEBT COLLECTOR - Video yang viral di media sosial memperlihatkan penagih utang di Kota Depok, Jawa Barat, berusaha merampas mobil di jalan dan menganiaya sepasang suami istri. 

Ringkasan Berita:
  • Sejumlah penagih utang berusaha merampas mobil di Kota Depok yang dinaiki sepasang suami istri.
  • Tidak hanya berusaha merampas mobil, pelaku juga menganiaya korban.
  • Warga mengatakan ada sebelas pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan di jalan itu.

TRIBUNNEWS.COM – Di media sosial beredar video yang memperlihatkan aksi beberapa debt collector atau penagih utang atau mata elang (matel) di Kota Depok, Jawa Barat, berusaha merampas mobil di jalan dan menganiaya sepasang suami istri yanga da di dalamnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan peristiwa itu terjadi hari Sabtu (13/12/2025), sekitar pukul 15.17 WIB.

Oka berkata kedua korban tengah melintas dari arah Jalan Raya Bogor menuju Jalan Margonda Raya. Keduanya mengendarai mobil Mazda 2 warna merah milik teman korban.

Ketika berada di putaran balik depan Mall Pesona Square, korban tiba-tiba dihentikan oleh beberapa orang tidak dikenal.

"Para pelaku meneriaki korban dan memaksa korban untuk turun dari kendaraan," kata Oka dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Pelaku juga merampas kunci mobil dan membawa kabur STNK kendaraan korban. 

Warga setempat melihat upaya perampasan itu. Mereka lalu membantu korban sehingga mobil bisa diamankan meski rusak penyok karena ditendang pelaku.

Seorang pelaku terlihat memaksa korban untuk turun. Lalu, melayangkan pukulan ke arah wajah korban (pria). Kompol Oka mengatakan korban mengalami luka pada bagian pelipis

Adapun pelaku lainnya menendang kaca mobil sambil meloncat. Tindakan itu membuat korban yang sedang hamil besar ketakutan.

“Jadi teman ini meminjam mobil dengan membawa keluarganya yang kebetulan juga istrinya yang hamil, hamil besar,” kata Oka dikutip dari Tribun Depok.

DEBT COLLECTOR DITANGKAP - Polisi menangkap dua debt collector yang diduga melakukan pemukulan serta perusakan mobil milik korban (debitur) di Jalan Margonda Raya, Depok, Sabtu (14/12/2025).
DEBT COLLECTOR DITANGKAP - Polisi menangkap dua debt collector yang diduga melakukan pemukulan serta perusakan mobil milik korban (debitur) di Jalan Margonda Raya, Depok, Sabtu (14/12/2025). (HO/IST/Tangkapan Layar Medsos)

Pelaku ditangkap

Baca juga: Aniaya hingga Rampas Paksa Kunci dan STNK Mobil Debitur, 2 Debt Collector di Depok Ditangkap

Setelah mendapat laporan dari korban, tim Satreskrim Polres Metro Depok langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku.

Polisi kemudian menangkap dua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial BE dan DP.

“Perannya masing-masing, yang pertama adalah BE, adalah memang yang mungkin teman-teman bisa lihat, yang memang aktif melakukan perampasan dan juga ada sedikit penganiayaan kepada korban,” kata Oka.

“Kemudian untuk tersangka DP itu, turut serta atau membantu perannya itu menghadang mobil Mazda 2 merah yang dikendarai oleh korban.

Menurut Oka, polisi dari Satuan Sabhara Presisi Polres Metro Depok rutin berpatroli agar peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi.

Warga: Pelaku ada sekitar 11 orang

Halaman 1/2
12
Tags:
viral
debt collector
Depok
Polres Metro Depok
