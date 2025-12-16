Kebakaran di Pasar Kramat Jati: Pedagang Dapat Bantuan Rp5 Juta, Renovasi Ditarget Rampung 5 Hari

Ringkasan Berita: Kebakaran melanda los buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (15/12/2025) pagi.

Imbas kejadian tersebut, para pedagang yang terdampak mendapatkan bantuan Rp5 juta.

Poses renovasi 350 kios Pasar Induk Kramat Jati yang terbakar ditargetkan rampung dalam lima hari ke depan.

Imbas kejadian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran meninjau lokasi kebakaran pada Selasa (16/12/2025) pagi tadi.

Pada kesempatan itu, Pramono memberikan bantuan Rp5 juta kepada pedagang.

“Kami memberikan bantuan kepada pedagang, 121 pedagang. Rp5 juta untuk setiap pedagang supaya mereka bisa bertahan untuk lima hari ini,” ucapnya, dilansir TribunJakarta.com.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini berharap, bantuan yang diberikan cukup bagi pedagang untuk lima hari ini.

Pasalnya, proses renovasi 350 kios Pasar Induk Kramat Jati yang terbakar ditargetkan rampung dalam lima hari ke depan.

“Renovasi diperkirakan paling lama lima hari sudah selesai, sehingga para pedagang bisa berdagang dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Sambil menunggu proses renovasi selesai, para pedagang telah disiapkan lokasi berjualan sementara oleh Perumda Pasar Jaya selaku pengelola Pasar Induk Kramat Jati.

Lokasi sementara ini jaraknya tak begitu jauh dari tempat mereka berjualan yang terbakar dalam insiden yang terjadi kemarin.

“Agar para pedagang segera bisa berjualan, maka ditempatkan di lokasi sementara dulu yang kurang lebih hanya berjarak 100 meter dari tempat mereka sebelumnya,” tutur Pramono.

Biaya Renovasi Ditanggung Asuransi

Pramono mengatakan, kebakaran yang terjadi menyebabkan 350 kios di Los C2 Pasar Induk Kramat Jati terbakar dengan perkiraan luas lahan terdampak mencapai 6.196 meter persen.

Kurang lebih ada sebanyak 121 pedagang yang terdampak kebakaran dengan kerugian mencapai Rp10 miliar.

Menurut Pramono, seluruh biaya renovasi ratusan kios itu akan ditanggung sepenuhnya oleh asuransi.

“Seperti yang dilaporkan Bapak Dirut Pasar Jaya kepada saya, tempat ini diasuransikan sehingga dengan demikian, untuk berikutnya akan ditangani oleh asuransi untuk renovasinya,” ujarnya.

Kronologi Kebakaran

Kebakaran tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul 07.15 WIB.