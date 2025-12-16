Prakiraan Cuaca Jabodetabek Rabu, 17 Desember 2025: Hujan Lebat Bakal Turun di Kabupaten Bogor
Prakiraan cuaca Jabodetabek pada Rabu, 17 Desember 2025 dapat dilihat di dalam artikel berikut ini. Hujan lebat terjadi di Kabupaten Bogor.
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat potensi hujan di wilayah Jabodetabek untuk Rabu, 17 Desember 2025 besok.
BMKG menyatakan, wilayah Kabupaten Bogor berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat.
Sementara di wilayah Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang.
Kemudian di wilayah Kabupaten Bekasi, disebutkan BMKG berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.
Untuk wilayah DKI Jakarta, beberapa wilayah bakal diterpa hujan dengan intensitas ringan.
Wilayah-wilayah tersebut adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Sementara di Kepulauan Seribu, petir berpotensi terjadi sekira dini hari nanti.
Namun sejak pagi hingga malam hari, wilayah Kepulauan Seribu bakal diterpa hujan.
Selengkapnya, berikut prakiraan cuaca di DKI Jakarta:
Jakarta Barat
Pagi Hari
07.00 WIB: berawan tebal
10.00 WIB: hujan ringan
Siang Hari
13.00 WIB: hujan ringan
Sore Hari
