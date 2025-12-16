Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Cari Pelaku Pembakaran di Kalibata, Polisi Periksa Puluhan Pedagang dan Warga, Belum Ada Laporan

Sebanyak 20 saksi diperiksa polisi untuk mencari tahu siapa dalang di balik aksi pembakaran di kios-kios dekat TMP Kalibata, Kamis (11/12/2025) lalu

Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Whiesa Daniswara
Cari Pelaku Pembakaran di Kalibata, Polisi Periksa Puluhan Pedagang dan Warga, Belum Ada Laporan
Tribun Jakarta
PEMBAKARAN - Aparat berusaha memadamkan api di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, (11/12/2025). Sebanyak 20 saksi diperiksa polisi untuk mencari tahu siapa dalang di balik aksi pembakaran di kios-kios dekat TMP Kalibata, Kamis (11/12/2025) lalu 

Ringkasan Berita:
  • Polisi masih memburu pelaku pembakaran warung dan kendaraan di depan TMP Kalibata usai insiden pengeroyokan dua matel yang tewas.
  • Polda Metro Jaya telah memeriksa 20 saksi dari warga dan pedagang; tercatat 9 motor, 1 mobil, dan sejumlah kios dibakar.
  • Hingga kini belum ada laporan polisi dari korban karena trauma, namun penyelidikan dan penghitungan kerugian tetap berjalan.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi masih cari siapa sosok di balik pembakaran di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam.

Kebakaran tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang mengakibatkan sejumlah warung makan hangus dilalap api.

Aksi tersebut terjadi setelah adanya aksi pengeroyokan dua orang mata elang (matel) atau debt collector hingga tewas oleh enam orang anggota polisi di depan lokasi kebakaran.

Enam anggota kepolisian tersebut berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AM.

Setelah menyelidiki siapa pelaku pengeroyokan matel, kini pihak kepolisian mencari sosok pembakar sejumlah warung makan dan kendaraan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menuturkan, pihaknya telah memeriksa 20 saksi terkait aksi pembakaran yang menghanguskan sembilan motor, satu mobil, dan sejumlah lapak kios ini.

Puluhan saksi yang dimintai keterangan tersebut merupakan warga dan pedagang.

"Sekitar 20 orang (saksi). Baru warga dan pedagang. Itu rata-rata korban yang lapak kiosnya dibakar," ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Mengutip TribunJakarta.com, selain itu, pihak kepolisian juga tengah menaksir berapa kerugian yang dialami dari aksi pembakaran tersebut.

Ia juga menuturkan, hingga saat ini masih belum ada laporan polisi terkait aksi pembakaran tersebut.

Budi menuturkan, pihak kepolisian tak bisa memaksa warga maupun pedagang untuk membuat laporan.

Baca juga: Polisi Periksa 20 Saksi Pembakaran dan Perusakan di Kalibata Jakarta Selatan

"Karena kan mereka kan masih belum ada yang buat laporan polisi ya, karena masih trauma kan mereka. Kita kan nggak bisa maksa, tapi polisi juga tetap mendalami," ujar Budi.

Pembakaran Dipicu Tewasnya Mata Elang

Aksi pembakaran sejumlah kios tersebut diawali oleh dua orang matel yang dikeroyok hingga tewas pada Kamis sore.

Lalu tak lama kemudian, lokasi kejadian didatangi oleh puluhan hingga ratusan orang dan melakukan pembakaran.

Pihak kepolisian pun akhirnya menangkap enam orang anggota polisi yang melakukan pengeroyokan terhadap matel berinisial MET (41) dan NAT (32) tersebut.

Tags:
Meaningful
Pelaku pembakaran
Kalibata
pembakaran
mata elang
pengeroyokan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
