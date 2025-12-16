Polda Metro Koordinasi dengan Polda Jabar Soal Penanganan Kasus Ujaran Kebencian YouTuber Resbob

Ringkasan Berita: Plda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait penanganan laporan terhadap YouTuber Resbob

Penanganan perkara YouTuber Resbob berpeluang dilakukan Polda Jawa Barat

Adimas Firdaus pemilik akun media sosial Resbob diamankan polisi terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait penanganan laporan terhadap YouTuber Resbob berinisial MAF yang diterima, Jumat (12/12/2025).

Laporan tersebut saat ini telah didistribusikan ke Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

"Ada (laporan di Polda Metro Jaya), baru 12 Desember kemarin, baru didistribusikan ke Ditsiber. Ya mungkin nanti kalau Ditsiber menangani pasti akan koordinasi dengan Polda Jabar," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (16/12/2025).

Budi mengatakan, penanganan perkara tersebut berpeluang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

Menurutnya, Polda Metro Jaya tidak menangani langsung perkara tersebut karena MAF telah dibawa ke wilayah hukum Polda Jawa Barat.

"Polda Metro tidak menangani. Saat mendarat di Soetta, yang bersangkutan langsung dibawa ke Polda Jabar," katanya.

Diketahui, MAF yang bernama lengkap Adimas Firdaus merupakan pemilik akun media sosial Resbob.

Ia diamankan polisi terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian.

"Penindakan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di ruang digital," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, Senin (15/12/2025).

MAF diamankan aparat kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Setelah diamankan, yang bersangkutan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal guna mendalami dugaan perbuatannya.

Selanjutnya, proses hukum terhadap Resbob akan ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat. Setelah rangkaian pemeriksaan awal di Jakarta selesai, pelaku akan dipindahkan ke Bandung untuk menjalani proses penyidikan lanjutan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polda Jawa Barat menegaskan, penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat dugaan ujaran kebencian tersebut telah menimbulkan keresahan serta reaksi luas di tengah masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, YouTuber Resbob dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap masyarakat suku Sunda.

Laporan tersebut dilayangkan oleh advokat Sunda, Cepi Hendrayani, pada Jumat (12/12/2025).

Resbob atau MAF menjadi viral setelah videonya yang menghina suku Sunda beredar luas di media sosial, termasuk diunggah ulang oleh akun @CatWarriorIndonesia di Instagram.