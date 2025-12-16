Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Polda Metro Koordinasi dengan Polda Jabar Soal Penanganan Kasus Ujaran Kebencian YouTuber Resbob

Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait penanganan laporan terhadap YouTuber Resbob berinisial MAF.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Alfarizy A.F
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Polda Metro Koordinasi dengan Polda Jabar Soal Penanganan Kasus Ujaran Kebencian YouTuber Resbob
KOMPAS.com/INTAN AFRIDA RAFNI
UJARAN KEBENCIAN - Streamer Resbob tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Senin (15/12/2025). Ia tiba dengan pengawal ketat dari pihak kepolisian. 

Ringkasan Berita:
  • Plda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait penanganan laporan terhadap YouTuber Resbob
  • Penanganan perkara YouTuber Resbob berpeluang dilakukan Polda Jawa Barat
  • Adimas Firdaus pemilik akun media sosial Resbob diamankan polisi terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait penanganan laporan terhadap YouTuber Resbob berinisial MAF yang diterima, Jumat (12/12/2025).

Laporan tersebut saat ini telah didistribusikan ke Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

"Ada (laporan di Polda Metro Jaya), baru 12 Desember kemarin, baru didistribusikan ke Ditsiber. Ya mungkin nanti kalau Ditsiber menangani pasti akan koordinasi dengan Polda Jabar," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (16/12/2025).

Budi mengatakan, penanganan perkara tersebut berpeluang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

Menurutnya, Polda Metro Jaya tidak menangani langsung perkara tersebut karena MAF telah dibawa ke wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Baca juga: Sosok Adimas Firdaus alias Resbob, Viral usai Hina Suku Sunda, Berpindah-pindah untuk Kecoh Polisi

"Polda Metro tidak menangani. Saat mendarat di Soetta, yang bersangkutan langsung dibawa ke Polda Jabar," katanya.

Rekomendasi Untuk Anda

Diketahui, MAF yang bernama lengkap Adimas Firdaus merupakan pemilik akun media sosial Resbob.

Ia diamankan polisi terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian.

"Penindakan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di ruang digital," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, Senin (15/12/2025).

Baca juga: Resbob Ditangkap, Ancaman 6 Tahun Penjara Menanti

MAF diamankan aparat kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Setelah diamankan, yang bersangkutan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal guna mendalami dugaan perbuatannya.

Selanjutnya, proses hukum terhadap Resbob akan ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat. Setelah rangkaian pemeriksaan awal di Jakarta selesai, pelaku akan dipindahkan ke Bandung untuk menjalani proses penyidikan lanjutan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polda Jawa Barat menegaskan, penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat dugaan ujaran kebencian tersebut telah menimbulkan keresahan serta reaksi luas di tengah masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, YouTuber Resbob dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap masyarakat suku Sunda.

Laporan tersebut dilayangkan oleh advokat Sunda, Cepi Hendrayani, pada Jumat (12/12/2025).

Resbob atau MAF menjadi viral setelah videonya yang menghina suku Sunda beredar luas di media sosial, termasuk diunggah ulang oleh akun @CatWarriorIndonesia di Instagram.

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Resbob
Polda Metro Jaya
Jawa Barat
Kombes Budi Hermanto
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas