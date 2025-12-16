Delpedro Marhaen cs Berorasi Jelang Sidang, Pakai Slayer Pink hingga Bawa 3 Bunga untuk Jaksa-Hakim

Ringkasan Berita: Delpedro masuk sambil berteriak 'makin ditekan, makin melawan' dengan mengenakan slayer pink yang bertuliskan kata-kata yang diteriakan oleh Delpedro di tangan kirinya.

Delpedro dan 3 terdakwa lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya usai gelombang aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa Delpedro Marhaen cs menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (16/12/2025) siang.

Dari pantauan di dalam ruang sidang Kusuma Atmaja 4, Delpedro yang pertama kali masuk dengan posisi tangan kanan diangkat ke atas sambil mengepal tiga batang bunga mawar berwarna pink.

Delpedro yang mengenakan pakaian dan celana serba hitam itu masuk sambil berteriak 'makin ditekan, makin melawan' dengan mengenakan slayer pink yang bertuliskan kata-kata yang diteriakan oleh Delpedro di tangan kirinya.

Ruang sidang pun riuh saat itu. Teriakan Delpedro itu pun langsung disambut para keluarga dan pendukung yang duduk di bangku pengunjung.

"(Bunga ini) untuk penuntut umum (kasih bunga) dan dua untuk majelis hakim yang kita tunggu kehadirannya," ucap Delpedro di ruang sidang.

"Merdeka, merdeka, hidup rakyat," teriak Delpedro.

"Kalau hari ini kita diadili maka kita mendorong untuk seluruh pejabat negara yang lalai dalam menjalankan tugasnya mengamankan agustus turut diperiksa, turut diadili, sepakat?" sambungnya.

Selanjutnya, Delpedro pun menyinggung soal pengasingan dari penguasa di Indonesia terhadap dirinya dan teman-temannya.

"Sekalipun kekuasaan di RI mengasingkan kami, mengurung kami di dalam penjara, tetap kami akan tetap mencintai republik ini dengan masyarakat kita terutama mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang buta hukum apapun risikonya kami akan tetap membela mereka, sekalipun negara memusuhi kami," jelasnya ke arah pendukungnya.

Delpedro pun berkomitmen akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia perbuat sebagai sesuatu yang sudah dipilih oleh sejarah untuk memuliakan demokrasi.

"Untuk Laras di Jakarta Selatan, untuk 60 tahanan di Jakarta Utara, untuk 24 tahanan di Jakarta Pusat, untuk tahanan di Jawa Timur, utk tahanan di Jabar, untuk tahanan politik di seluruh Indonesia berbahagialah, berbahagialah, tegakan kepala kalian bahwa kalian adalah generasi muda yang dipilih oleh sejarah untuk memuliakan demokrasi dan untuk mengatasi persoalan Indonesia serta untuk mengatasi generasi tua yang mengacau," teriak Delpedro.

Selain itu, Khariq Anhar, Mahasiswa Universitas Riau, staf Lokataru Foundation, Muzzafar Salim dan admin instagram @gejayanmemanggil, Syahdan Husein yang juga terdakwa dalam perkara tersebut pun mengenakan pakaian serba hitam.

Slayer pink bertuliskan 'makin ditekan, makin melawan' juga terpasang di lengan dan kepala para terdakwa lainnya.

Khariq Anhar pun dalam hal ini juga menyampaikan dukanya untuk para korban bencana di Sumatra dan mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional.

"Pray for Sumatera, kami menuntut kepada negara, pemerintah hari ini untuk membuka seluas-luasnya bantuan Internasional. Sudah tidak ada lagi waktu kawan kawan, semakin hari korban semakin terus bergelimpangan. Dan menjadikan bencana yang terjadi di tanah Sumatera, tanah kelahiran saya sebagai bencana nasional. Sepakat masyarakat Indonesia?" teriak Khariq.