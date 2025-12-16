Rumah 2 Lantai di Koja Jakarta Utara Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Ringkasan Berita: Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik

Kebakaran berawal dari letupan di plafon rumah

10 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 50 personel dikerahkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah rumah dua lantai di Jalan Lagoa Terusan RT 18 RW 03, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara terbakar Selasa (16/12/2025) sore.

Rumah yang terbakar merupakan milik seorang warga bernama Saodah.

Luas area yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 32 meter persegi.

Rumah yang berada di kawasan padat penduduk tersebut terlihat hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing.

Atap rumah habis dilalap si jago merah.

Kebakaran diduga kuat dipicu korsleting listrik yang terjadi di bagian plafon rumah.

Baca juga: Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati: Perumda Siapkan Tempat Sementara, Pedagang Sudah Berjualan

Rekomendasi Untuk Anda

Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, mengatakan peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.

“Terjadi kebakaran rumah tinggal di Kelurahan Lagoa, Koja. Kami menerima laporan pada pukul 15.37 WIB dari warga,” kata Gatot, dalam keterangannya kepada awak media.

Kronologis Kejadian

Gatot menjelaskan, kebakaran bermula saat pemilik rumah sedang beristirahat di dalam rumahnya.

Tiba-tiba, korban mendengar suara letupan kecil dari arah plafon.

Baca juga: Periksa 12 Saksi Kebakaran Gedung Terra Drone, Penyidik Dalami Unsur Kelalaian

“Pemilik rumah sedang istirahat di rumah tiba-tiba mendengar suara letupan kecil di atas plafon yang diduga akibat korsleting listrik," ucap Gatot.

Tak lama setelah terdengar letupan, asap dan api muncul di plafon tersebut.

Menyadari adanya kebakaran, pemilik rumah langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar.

Warga sempat berupaya memadamkan api secara mandiri, tetapi api terus membesar.

Untuk memadamkan kebakaran, Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara mengerahkan sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 50 personel.

“Api berhasil dilokalisir pada pukul 16.03 WIB dan proses pendinginan selesai pada pukul 16.13 WIB. Akhir pemadaman total tercatat pada pukul 16.32 WIB,” kata Gatot.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Namun, kerugian materiil akibat insiden ini ditaksir mencapai Rp 107 juta.