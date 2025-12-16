Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Cakung, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian

Ringkasan Berita: Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas tertabrak kereta api di wilayah Cakung

Korban bermain di sekitar rel kereta api seorang diri

Usai kejadian, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas tertabrak kereta api di wilayah Cakung, Jakarta Timur, Selasa (16/12/2025).

Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan korban masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).

"Benar, korban 10 tahun masih SD," ujar Widodo, saat dikonformasi awak media.

Berdasarkan keterangan masinis, peristiwa nahas itu terjadi saat korban bermain di sekitar rel kereta api seorang diri.

"Iya dari keterangan masinis main ke rel (korban). Dia ngelihat main ke rel sendirian," jelas Widodo.

Baca juga: Kecelakaan KRL di Tanah Tinggi Tangerang: Truk Terguling, Dua Pemotor dan Masinis Luka

Kereta api yang menabrak korban diketahui tengah melaju menuju Stasiun Cakung.

Widodo menuturkan, kejadian itu pertama kali diketahui oleh masinis kereta api yang kemudian menghubungi petugas keamanan.

Rekomendasi Untuk Anda

"Dari masinis telepon ke sekuriti, kemudian stasiun ke kita Polsek langsung laporan,” ujarnya.

Usai kejadian, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.