Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Cakung, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian

Berdasarkan keterangan masinis, peristiwa nahas itu terjadi saat korban bermain di sekitar rel kereta api seorang diri

Penulis: Alfarizy A.F
Editor: Eko Sutriyanto
NST
ILUSTRASI MAYAT - Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas tertabrak kereta api di wilayah Cakung, Jakarta Timur, Selasa (16/12/2025). Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan korban masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). 
Ringkasan Berita:
  • Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas tertabrak kereta api di wilayah Cakung
  • Korban bermain di sekitar rel kereta api seorang diri
  • Usai kejadian, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas tertabrak kereta api di wilayah Cakung, Jakarta Timur, Selasa (16/12/2025).

Kapolsek Cakung Kompol Widodo Saputro membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan korban masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).

"Benar, korban 10 tahun masih SD," ujar Widodo, saat dikonformasi awak media.

Berdasarkan keterangan masinis, peristiwa nahas itu terjadi saat korban bermain di sekitar rel kereta api seorang diri.

"Iya dari keterangan masinis main ke rel (korban). Dia ngelihat main ke rel sendirian," jelas Widodo.

Baca juga: Kecelakaan KRL di Tanah Tinggi Tangerang: Truk Terguling, Dua Pemotor dan Masinis Luka

Kereta api yang menabrak korban diketahui tengah melaju menuju Stasiun Cakung.

Widodo menuturkan, kejadian itu pertama kali diketahui oleh masinis kereta api yang kemudian menghubungi petugas keamanan.

"Dari masinis telepon ke sekuriti, kemudian stasiun ke kita Polsek langsung laporan,” ujarnya.

Usai kejadian, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
kereta api
Cakung
Kronologi
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
