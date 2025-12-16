Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Viral Wanita Pengendara Motor Disiram Air Got di Tanah Abang, Pelaku Masih di Bawah Umur

Video memperlihatkan seorang pengendara motor disiram air got di Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial.

Penulis: Alfarizy A.F
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Viral Wanita Pengendara Motor Disiram Air Got di Tanah Abang, Pelaku Masih di Bawah Umur
Dok: Polres Jakarta Pusat
WANITA DISIRAM - Petugas kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan unsur lingkungan di Pos RW 07 Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Klasrifikasi itu terkait video viral pengendara motor yang disiram air got di Jalan Penjernihan Pejompongan, Tanah Abang. 

Ringkasan Berita:
  • Dua wanita jadi korban penyiraman air got di Tanah Abang
  • Pelakunya seorang remaja berusia 15 tahun
  • Videonya viral di media sosia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah video memperlihatkan seorang pengendara motor disiram air got di Jalan Penjernihan Pejompongan, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi, Selasa (16/12/2025) dini hari sekira pukul 02.30 WIB.

Korbannya dua wanita yang berboncengan sepeda motor.

Berdasarkan video yang beredar saat kejadian korban diketahui sedang bersama seorang rekannya.

Tiba-tiba ia disiram air got saat melintas di area tersebut menuju ketika hendak menuju Pasar Senen.

Baca juga: Seorang Kurir Paket Jadi Korban Tawuran di Cilandak Jakarta Selatan, Wajah Kena Siram Air Keras

Berdasarkan keterangan aksi serupa pun pernah terjadi. Bahkan ada yang disiram air keras.

Peristiwa tersebut pun ditindaklanjuti kepolisian.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Petamburan Aipda Ginanjar SP bersama Kasubnit II Reskrim Polsek Metro Tanah Abang Ipda Anton melakukan koordinasi dengan unsur lingkungan setempat.

Baca juga: Viral ASN PPPA Sumut Siram Air Panas ke Anak Tiri, Kepala Dinas Tutupi Kronologi, Lindungi Pelaku?

Klarifikasi dilakukan di Pos RW 07 Petamburan, Selasa sore.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, setiap informasi yang viral dan berpotensi mengganggu ketertiban umum akan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.

"Kami merespons cepat setiap laporan masyarakat, terutama kejadian yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan keresahan. Penanganan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan aspek hukum dan pembinaan,” ujar Susatyo di Jakarta.

Pelakunya Remaja

Dari hasil penanganan awal, polisi mengamankan terduga pelaku berinisial N (15), warga Petamburan.

Selain itu, sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian turut dimintai keterangan.

Seluruh pihak kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk penanganan lebih lanjut dengan melibatkan orang tua serta pengurus lingkungan setempat.

Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi prioritas, mengingat terduga pelaku masih di bawah umur.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Tanah Abang
Jakarta Pusat
Bendungan Hilir
Kombes Susatyo Purnomo Condro
