Di Dalam Tahanan, Delpedro Tulis Tangan Eksepsi Atas Dakwaan JPU: Kami Bukan Penghasut

Ringkasan Berita: Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen , membantah dakwaan jaksa yang menuduhnya sebagai penghasut dalam aksi demo ricuh Agustus 2025.

Dalam sidang perdana di PN Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa dirinya dan tiga terdakwa lain hanya menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat.

Delpedro menyebut persidangan ini bukan sekadar perkara pidana, melainkan ujian bagi negara dalam membedakan kritik dengan kejahatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen membantah dakwaan jaksa yang menyebut jika ia merupakan penghasut sehingga terkait demo berujung ricuh pada Agustus 2025.

Hal ini dikatakan Delpedro saat membacakan pernyataan pribadinya dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Pernyataan itu juga mewakili pendapat tiga terdakwa lain untuk kasus yang sama, yakni staf Lokataru Foundation, Muzaffar Salim, admin instagram @gejayanmemanggil, Syahdan Husein, dan Mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar.

Awalnya majelis hakim sempat menolak saat Delpedro meminta izin untuk membaca pernyataan pribadinya yang diakuinya dibuat di dalam tahanan. Namun, akhirnya diizinkan dengan diberi waktu 2 menit.

"Kami bukan penghasut. Kami adalah warga negara yang menjalankan hak konstitusional kami. Dan bila kebebasan menyampaikan pendapat diperlakukan sebagai tindakan penghasutan, maka sebenarnya yang sedang diadili bukanlah kami, melainkan demokrasi itu sendiri," kata Delpedro sambil berdiri dari kursi pesakitan.

Dalam pembukaan pernyataannya, Delpedro mempertanyakan soal perlindungan dari negara terkait kebebasan berpendapat bagi warganya.

Rekomendasi Untuk Anda

"Bahwa kami hendak menyampaikan sebuah prinsip yang sederhana namun mendasar, yaitu adalah: Kadang seseorang terdakwa tidak sedang membela dirinya. Ia sedang membela masa depan bangsanya," ungkapnya.

Baca juga: Delpedro cs Didakwa Menghasut Pelajar Ikut Demo Ricuh Agustus, Ini Materi Unggahannya

Berikut keterangan lengkap pendapat pribadinya soal dakwaan jaksa:

"Saya ucapkan terima kasih kepada Majelis telah mengizinkan kami membacakan ini.

Yang Mulia Majelis Hakim. Kami memahami sepenuhnya bahwa dalam doktrin hukum acara pidana, eksepsi secara klasik ditempatkan sebagai keberatan formil terkait cacat dakwaan, kewenangan mengadili, serta prosedur yang tidak sah.

Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Bivitri Susanti di dalam tulisan 'Hukum dan Kekuasaan', hukum tidak pernah bekerja dalam ruang hampa.

Sejarah juga menunjukkan, sebagaimana dicatat oleh banyak pemikir dan pemimpin gerakan demokrasi di berbagai penjuru dunia, bahwa pengadilan kerap menjadi forum terakhir di mana kebenaran politis harus dinyatakan ketika ruang-ruang di luar disempitkan.

Bahwa kami hendak menyampaikan sebuah prinsip yang sederhana namun mendasar, yaitu adalah Kadang seseorang terdakwa tidak sedang membela dirinya. Ia sedang membela masa depan bangsanya.

Dalam semangat itulah kami hadir hari ini. Dengan demikian, pengantar ini bukanlah ornamen retoris, tetapi pernyataan bahwa persidangan ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang lebih luas. Dan karenanya memerlukan kejelasan moral agar proses hukum tidak kehilangan orientasinya.

Dalam sejarah politik manapun, selalu ada saat ketika seseorang yang disebut terdakwa harus berdiri dan menyatakan bahwa ia bukanlah terdakwa atas kejahatan, melainkan saksi atas keberanian sejumlah warga menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat.