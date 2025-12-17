Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Demo di Jakarta

Di Dalam Tahanan, Delpedro Tulis Tangan Eksepsi Atas Dakwaan JPU: Kami Bukan Penghasut

Delpedro Marhaen bantah dakwaan penghasutan demo ricuh Agustus, sebut yang diadili adalah demokrasi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdi R.S
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Di Dalam Tahanan, Delpedro Tulis Tangan Eksepsi Atas Dakwaan JPU: Kami Bukan Penghasut
(ho/LAP)/Abdi Ryanda Shakti)
SIDANG PENGHASUTAN DEMO - Terdakwa perkara dugaan penghasutan demo Agustus berujung ricuh, Delpedro Marhaen menyampaikan pernyataan pribadi untuk menanggapi dakwaan jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Ia membantah jika disebut penghasut. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti). 

Ringkasan Berita:
  • Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, membantah dakwaan jaksa yang menuduhnya sebagai penghasut dalam aksi demo ricuh Agustus 2025. 
  • Dalam sidang perdana di PN Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa dirinya dan tiga terdakwa lain hanya menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. 
  • Delpedro menyebut persidangan ini bukan sekadar perkara pidana, melainkan ujian bagi negara dalam membedakan kritik dengan kejahatan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen membantah dakwaan jaksa yang menyebut jika ia merupakan penghasut sehingga terkait demo berujung ricuh pada Agustus 2025.

Hal ini dikatakan Delpedro saat membacakan pernyataan pribadinya dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Pernyataan itu juga mewakili pendapat tiga terdakwa lain untuk kasus yang sama, yakni staf Lokataru Foundation, Muzaffar Salim, admin instagram @gejayanmemanggil, Syahdan Husein, dan Mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar.

Awalnya majelis hakim sempat menolak saat Delpedro meminta izin untuk membaca pernyataan pribadinya yang diakuinya dibuat di dalam tahanan. Namun, akhirnya diizinkan dengan diberi waktu 2 menit.

"Kami bukan penghasut. Kami adalah warga negara yang menjalankan hak konstitusional kami. Dan bila kebebasan menyampaikan pendapat diperlakukan sebagai tindakan penghasutan, maka sebenarnya yang sedang diadili bukanlah kami, melainkan demokrasi itu sendiri," kata Delpedro sambil berdiri dari kursi pesakitan.

Dalam pembukaan pernyataannya, Delpedro mempertanyakan soal perlindungan dari negara terkait kebebasan berpendapat bagi warganya.

Rekomendasi Untuk Anda

"Bahwa kami hendak menyampaikan sebuah prinsip yang sederhana namun mendasar, yaitu adalah: Kadang seseorang terdakwa tidak sedang membela dirinya. Ia sedang membela masa depan bangsanya," ungkapnya.

Baca juga: Delpedro cs Didakwa Menghasut Pelajar Ikut Demo Ricuh Agustus, Ini Materi Unggahannya

Berikut keterangan lengkap pendapat pribadinya soal dakwaan jaksa:

"Saya ucapkan terima kasih kepada Majelis telah mengizinkan kami membacakan ini.

Yang Mulia Majelis Hakim. Kami memahami sepenuhnya bahwa dalam doktrin hukum acara pidana, eksepsi secara klasik ditempatkan sebagai keberatan formil terkait cacat dakwaan, kewenangan mengadili, serta prosedur yang tidak sah.

Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Bivitri Susanti di dalam tulisan 'Hukum dan Kekuasaan', hukum tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. 

Sejarah juga menunjukkan, sebagaimana dicatat oleh banyak pemikir dan pemimpin gerakan demokrasi di berbagai penjuru dunia, bahwa pengadilan kerap menjadi forum terakhir di mana kebenaran politis harus dinyatakan ketika ruang-ruang di luar disempitkan.

Bahwa kami hendak menyampaikan sebuah prinsip yang sederhana namun mendasar, yaitu adalah Kadang seseorang terdakwa tidak sedang membela dirinya. Ia sedang membela masa depan bangsanya.

Dalam semangat itulah kami hadir hari ini. Dengan demikian, pengantar ini bukanlah ornamen retoris, tetapi pernyataan bahwa persidangan ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang lebih luas. Dan karenanya memerlukan kejelasan moral agar proses hukum tidak kehilangan orientasinya.

Dalam sejarah politik manapun, selalu ada saat ketika seseorang yang disebut terdakwa harus berdiri dan menyatakan bahwa ia bukanlah terdakwa atas kejahatan, melainkan saksi atas keberanian sejumlah warga menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Delpedro Marhaen
Penghasutan
surat dakwaan
demo
Demo di Jakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Demo di Jakarta

Delpedro Marhaen cs Berorasi Jelang Sidang, Pakai Slayer Pink hingga Bawa 3 Bunga untuk Jaksa-Hakim

Delpedro Marhaen cs Berorasi Jelang Sidang, Pakai Slayer Pink hingga Bawa 3 Bunga untuk Jaksa-Hakim

Kericuhan Terjadi Jelang Sidang Dakwaan Delpedro Marhaen Cs di PN Jakpus, Dipicu Atribut Slayer Pink

Kericuhan Terjadi Jelang Sidang Dakwaan Delpedro Marhaen Cs di PN Jakpus, Dipicu Atribut Slayer Pink

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas