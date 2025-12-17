Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kondisi Siswa SD yang Ditabrak Mobil MBG di Jakut, Prabowo Jenguk Korban, Polisi Beri Trauma Healing

Insiden mobil SPPG menabrak SDN Kalibaru 01 Cilincing pada 11 Desember 2025 melukai 22 orang. Prabowo mendatangi RSUD Koja untuk menjenguk korban.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Kondisi Siswa SD yang Ditabrak Mobil MBG di Jakut, Prabowo Jenguk Korban, Polisi Beri Trauma Healing
Tangkap layar YouTube/Sekretariat Presiden
KORBAN KECELAKAAN MOBIL MBG - Dalam foto: Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing yang menjadi korban kecelakaan mobil pengangkut MBG dan dirawat di RSUD Koja, Selasa (16/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Insiden mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menabrak pagar SDN Kalibaru 01, Cilincing pada 11 Desember 2025 menyebabkan 22 korban.
  • Para korban dievakuasi ke RSUD Koja, RSUD Cilincing, dan RSUD Tugu Koja, dengan enam orang masih dirawat inap.
  • Presiden Prabowo Subianto menjenguk di RSUD Koja dan berinteraksi dengan korban.

TRIBUNNEWS.COM - Insiden mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menabrak pagar terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025) lalu.

Sebanyak 22 orang menjadi korban tabrakan yang terdiri dari satu guru dan 21 siswa.

Mobil tersebut kehilangan kendali saat mengantar Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG merupakan program yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Sopir bernama Adi Irawan (34) resmi ditetapkan sebagai tersangka karena kelaliannya.

Para korban dievakuasi ke sejumlah rumah sakit seperti RSUD Koja, RSUD Cilincing serta RSUD Tugu Koja.

Kini, masih ada lima korban yang dirawat inap di RSUD Koja dan satu korban dirawat di RSUD Cilincing.

Kondisi korban lain berangsur pulih dan diperbolehkan rawat jalan.

Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban yang masih dirawat di RSUD Koja pada Selasa (16/12/2025).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana turut mendampingi.

Prabowo menemui siswa yang dirawat di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dan berinteraksi dengannya.

Baca juga: Tersangkut Pohon, Mobil MBG Kecelakaan di Depok

Kepala BGN, Dadan menerangkan siswa dapat berkomunikasi dengan Prabowo dan kondisinya telah stabil.

"Ketika ditanya (Prabowo) makanan favorit apa, bisa menyebutkan bahwa dia suka ayam goreng, nanti Pak Presiden akan memberikan ayam kesukaan anak itu," tuturnya.

Kegiatan belajar mengajar di SDN Kalibaru 01 Cilincing kembali normal pada Senin (15/12/2025).

Layanan trauma healing diberikan Tim Psikologi Kepolisian bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta.

Tags:
Mobil MBG Tabrak Siswa SD
siswa SD
MBG
Jakarta Utara
Prabowo Subianto
SDN Kalibaru 01
Tribunnews
