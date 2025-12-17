Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Ringkasan Berita: Anak politikus H. Maman Suherman, berinisial MAHM, ditemukan tewas di rumah mewah kawasan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Selasa (16/12/2025).

MAHM merupakan siswa kelas IV SD yang ditemukan meninggal di rumah mewah dengan 22 luka tusuk di tubuhnya.

Sementara H. Maman adalah politisi yang menjabat Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

TRIBUNNEWS.COM - Kronologi anak pengusaha sekaligus politikus H. Maman Suherman, berinisial MAHM, ditemukan tewas di rumah mewah kawasan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (16/12/2025).

MAHM merupakan siswa kelas IV SD yang ditemukan meninggal di rumah mewah warna putih milik H. Maman.

Sementara ayahnya, Maman adalah politisi yang menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP Kota Cilegon.

Berdasarkan keterangan polisi, MAHM ditemukan dengan kondisi bersimbah darah, terdapat 22 luka tusuk di tubuhnya.

Kasi Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Dermawan, mengatakan dari total luka, 19 di antaranya merupakan luka akibat benda tajam.

"Jadi untuk pengamatan luar itu, ada luka sebanyak 22. 22 terdiri dari 19 luka kekerasan benda tajam."

"Nah, tapi enggak tahu nih apakah dia menggunakan pisau atau apa kita belum tahu karena barang bukti tidak ada kan," kata Sigit saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).

Ia menambahkan, tiga luka lainnya diduga berasal dari benda tumpul. Namun, posisi berada di bagian leher dan dada.

Meski begitu, Sigit menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil visum dari kedokteran untuk kepastian jumlah lukanya.

Pihak kepolisian, pun masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya bocah 9 tahun itu.

"Visum kan belum keluar nih, kita tidak bisa ini," jelas Sigit.

Kronologi Penemuan Bocah 9 Tahun Tewas di Rumah Mewah Cilegon

Dikutip dari TribunBanten.com, peristiwa meninggalnya MAHM di rumah mewah BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Cilegon ini, diketahui sekitar pukul 14.20 WIB, Selasa kemarin.

Saat itu, ayah korban, H. Maman, sempat menerima telepon darurat dari anak keduanya berinisial D, yang berteriak meminta pertolongan.

D berada di rumah bersama korban. Sementara sang ayah sedang berada di tempat kerjanya di wilayah Ciwandan, Cilegon.