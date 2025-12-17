Bocah 9 Tahun Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Polisi Periksa Saksi hingga Tak Ada Barang Hilang

Ringkasan Berita: Bocah MAHM (9) ditemukan tewas di rumah kawasan Bukit Baja Sejahtera III, Cilegon, Selasa (16/12/2025).

Polres Cilegon memeriksa 7 saksi dari keluarga dan warga sekitar. Hingga kini motif pembunuhan masih diselidiki dan belum disimpulkan.

Polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang. Barang bukti sementara berupa baju korban dan sebuah buku di dekat jasad.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (PKS) mendesak polisi segera menangkap pelaku dan menegaskan penegakan hukum harus tanpa tebang pilih.

TRIBUNNEWS.COM - Sorang bocah berinisial MAHM (9) ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Selasa (16/12/2025).

Korban merupakan anak seorang pengusaha sekaligus politikus H. Maman Suherman.

Maman Suherman merupakan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon.

Dari kasus ini, Polres Cilegon pun memeriksa tujuh orang saksi.

Kasi Humas Polres Cilegon, Iptu Sigit Dermawan menuturkan, pihaknya juga tengah menyelidiki soal motif pembunuhan ini.

“Saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan. Untuk motif belum bisa ditentukan karena masih kami dalami,” kata Sigit kepada TribunBanten.com, Rabu (17/12/2025).

Ia menambahkan, saksi yang diperiksa merupakan keluarga korban hingga warga setempat.

“Adapun saksi yang sudah kami periksa berjumlah tujuh orang, baik dari keluarga korban maupun warga setempat,” ujarnya.

Tak Ada Barang Hilang

Saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi tak menemukan adanya barang yang hilang.

"Hasil pemeriksaan tidak ada barang yang hilang di dalam rumah tersebut," ujar Sigit.

Mengutip TribunBanten.com, pihaknya baru menemukan barang bukti berupa baju yang dikenakan korban dan buku yang berada di dekat jasad korban.

"Barang bukti yang ditemukan saat ini baru ditemukan oleh pihak kepolisian baju yang digunakan korban dan buku," ujarnya.

Wakil Ketua MPR Ikut Respons

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) dari fraksi PKS ikut merespons atas tewasnya bocah malang di Cilegon ini.

Ia berharap penegak hukum segera menangkap pelaku.

"Ya secara prinsip, kita mempercayai bahwa Indonesia adalah negara hukum,"