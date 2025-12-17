Beroperasi di Apartemen Wilayah Jaktim, Omzet Klinik Aborsi Ilegal Rp2,6 Miliar dalam Dua Tahun

Ringkasan Berita: Polda Metro Jaya bongkar praktik aborsi ilegal di Jakarta Timur.

Lima tersangka ditangkap, dokter obgyn tanpa izin praktik.

Raup keuntungan Rp2,6 miliar, terancam pidana 5 tahun penjara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana praktik aborsi ilegal yang terjadi di wilayah Jakarta Timur.

Pengungkapan kasus berdasarkan LP/A/42/XI/2025/SPKT.Ditkrimsus/Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2025.

Praktik aborsi ilegal terjadi di Apartemen Basura Tower Alamanda Lantai 28 Unit A/28/AC Jalam Basuki Rachmat Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur, Jumat (7/11/2025).

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Edy Suranta Sitepu mengatakan total lima orang ditangkap dan ditetapkan tersangka yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal tersebut.

Kelima tersangka antara lain NS (dokter obgyn), RH (membantu dokter), M (menjemput pasien), LN (mencari lokasi aborsi), dan YH (admin website klinik aborsi).

Dilokasi penangkapan juga terdapat dua pasien yang melakukan aborsi yakni KWM dan R.

Kombes Edy menerangkan modus operandi kegiatan aborsi ilegal ini dipasarkan ke masyarakat melalui websitenya dua nama akun bernama Klinik Aborsi Kuret Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh.

"Praktik aborsi ini mengaku memiliki izin resmi serta dilakukan tindakan aborsi oleh dokter obgyn," katanya saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Kombes Edy menerangkan dari hasil pendalaman diketahui bahwa dokter obgyn itu tidak memiliki surat izin praktik.

Namun yang bersangkutan punya pengalaman praktik aborsi yang juga dilakukan secara ilegal.

Demikian pula lokasi praktik aborsi ilegal yang selalu berpindah-pindah.

"Jadi ini sudah berjalan dari 2022 tempat praktek aborsi ilegal tersebut selalu berpindah-pindah lokasi," tambahnya.

Dari sebelumnya tahun 2022 sampai 2023 di sekitaran Apartemen Sayana Kota Bekasi Jawa Barat.

Kemudian berlanjut tahun 2023 hingga tanggal 7 November 2025 di Apartemen Basura Jakarta Timur.

"Keuntungan yang telah di dapat dari keseluruhan Tersangka dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp 2,6 miliar," ucapnya.