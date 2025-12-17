Kronologi Terbongkarnya Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jakarta Timur, Polisi Buntuti Pasien

Ringkasan Berita: Polisi pantau lokasi sebelum gerebek lokasi aborsi

Praktik aborsi ilegal dilakukan di lantai 28 tepatnya di kamar 28A Apartemen Basura Tower Alamanda

Pelaku raup untung Rp 2,6 miliar sepanjang 2023-2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi membeberkan kronologis terbongkarnya klinik aborsi di sebuah kamar apartemen Basura Jalan Basuki Rachmat, Cipinang, Jakarta Timur.

Bisnis ilegal tersebut terbongkar setelah polisi dari Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendapat laporan dari masyarakat.

Menyikapi informasi, polisi melakukan penyelidikan.

Penelusuran dilakukan melalui penyamaran sebagai pasien di dunia maya.

Polisi melakukan proses pendaftaran di dua website bernama Klinik Aborsi Kuret Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh.

Polisi kemudian berkomunikasi dengan admin sehingga melakukan pengamatan di lokasi yang biasa digunakan untuk praktik aborsi.

Kemudian pada Jumat (7/11/2025) sekitar pukul 08.45 WIB, polisi melakukan pengamatan di lobby apartemen Basura.

Tampak dua perempuan diduga pasien hendak melakukan aborsi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menerangkan dua perempuan itu ialah KWN dan R.

Setelah itu hasil pengamatan polisi, ada satu kendaraan Daihatsu Xenia hitam nomor polisi B 2289 PIU menjemput kedua wanita kemudian di bawa ke parkiran.

"Dari situ diikuti petugas," kata Kombes Edy saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Sesampai di parkiran kemudian dua wanita itu dijemput tersangka LN untuk kemudian masuk ke lift apartemen Basura.

Tersangka LN, imbuh Kombes Edy, kembali lagi turun ke lantai dasar dan dilakukan penangkapan oleh petugas.

Petugas meminta LN untuk menunjukkan tempat di antaranya kedua perempat tadi.

Baru diketahui tempat praktik aborsi ilegal dilakukan di lantai 28 tepatnya di kamar 28A Apartemen Basura Tower Alamanda.