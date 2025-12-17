Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kronologi Terbongkarnya Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jakarta Timur, Polisi Buntuti Pasien

Polisi membeberkan kronologis terbongkarnya klinik aborsi di sebuah kamar apartemen Basura Cipinang, Jakarta Timur.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Adi Suhendi
Kronologi Terbongkarnya Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jakarta Timur, Polisi Buntuti Pasien
Tribunnews/Reynas Abdila
ABORSI ILEGAL - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana praktik aborsi ilegal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025). Sebanyak lima orang ditetapkan tersangka dalam bisnis haram tersebut. 

Ringkasan Berita:
  • Polisi pantau lokasi sebelum gerebek lokasi aborsi
  • Praktik aborsi ilegal dilakukan di lantai 28 tepatnya di kamar 28A Apartemen Basura Tower Alamanda
  • Pelaku raup untung Rp 2,6 miliar sepanjang 2023-2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi membeberkan kronologis terbongkarnya klinik aborsi di sebuah kamar apartemen Basura Jalan Basuki Rachmat, Cipinang, Jakarta Timur.

Bisnis ilegal tersebut terbongkar setelah polisi dari Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendapat laporan dari masyarakat.

Menyikapi informasi, polisi melakukan penyelidikan.

Penelusuran dilakukan melalui penyamaran sebagai pasien di dunia maya.

Polisi melakukan proses pendaftaran di dua website bernama Klinik Aborsi Kuret Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh.

Polisi kemudian berkomunikasi dengan admin sehingga melakukan pengamatan di lokasi yang biasa digunakan untuk praktik aborsi.

Baca juga: Penampakan Tersangka Praktik Aborsi di Jaktim, Dokter Abal-abal Itu Jalan Tertatih & Harus Dibopong

Kemudian pada Jumat (7/11/2025) sekitar pukul 08.45 WIB, polisi melakukan pengamatan di lobby apartemen Basura.

Tampak dua perempuan diduga pasien hendak melakukan aborsi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menerangkan dua perempuan itu ialah KWN dan R.

Baca juga: Beroperasi di Apartemen Wilayah Jaktim, Omzet Klinik Aborsi Ilegal Rp2,6 Miliar dalam Dua Tahun

Setelah itu hasil pengamatan polisi, ada satu kendaraan Daihatsu Xenia hitam nomor polisi B 2289 PIU menjemput kedua wanita kemudian di bawa ke parkiran.

"Dari situ diikuti petugas," kata Kombes Edy saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Sesampai di parkiran kemudian dua wanita itu dijemput tersangka LN untuk kemudian masuk ke lift apartemen Basura.

Tersangka LN, imbuh Kombes Edy, kembali lagi turun ke lantai dasar dan dilakukan penangkapan oleh petugas.

Petugas meminta LN untuk menunjukkan tempat di antaranya kedua perempat tadi.

Baru diketahui tempat praktik aborsi ilegal dilakukan di lantai 28 tepatnya di kamar 28A Apartemen Basura Tower Alamanda.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Jakarta Timur
Polda Metro Jaya
Cipinang
aborsi
Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
