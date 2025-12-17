Kebakaran Bengkel di Depok: Pegawai Terbangun Lihat Api, 4 Mobil Ludes

Ringkasan Berita: Api dini hari di Depok melalap bengkel dan rental mobil, empat kendaraan ludes terbakar.

Pegawai terbangun lihat percikan api, sesak napas akibat asap tebal sebelum selamat.

Kerugian ditaksir Rp1,5 miliar, polisi dalami dugaan korsleting listrik sebagai pemicu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebakaran melanda bengkel dan kantor rental mobil di Depok, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025) dini hari, menghanguskan empat kendaraan dan membuat seorang pegawai dilarikan ke rumah sakit.

Kebakaran terjadi di bangunan bengkel dan kantor rental mobil yang berlokasi di Jalan Mandor Tajir, RT 02/RW 07, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, sekitar pukul 01.16 WIB.

Api diduga berasal dari korsleting listrik di kantor rental mobil sebelum akhirnya menyambar toko oli di sebelahnya.

Seorang pegawai yang tengah tidur di dalam kantor rental mobil terbangun karena melihat percikan api.

“Saksi pada saat sedang tidur di dalam kantor rental mobil kemudian kaget melihat ada percikan api dan segera keluar kantor,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi.

Pegawai tersebut sempat mengalami sesak napas akibat asap tebal dan dibawa ke RS Brawijaya Bojongsari.

“Sempat dibawa ke RS Brawijaya Bojongsari, dilakukan uap oksigen, korban membaik dan dalam keadaan sehat,” ungkap Made.

Api cepat membesar karena menyambar bengkel yang dipenuhi oli, membuat kobaran sulit dikendalikan.

Empat mobil yang terparkir tidak sempat diselamatkan: Daihatsu Gran Max silver, Suzuki XL7 hitam, Honda Brio hitam, dan Honda HR-V abu-abu. Seluruh kendaraan hangus terbakar.

Saksi kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran melalui layanan darurat 136 Bojongsari.

Tidak lama berselang, sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dari UPT Bojongsari, Cinere, dan Cipayung dikerahkan ke lokasi.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 02.45 WIB. Situasi kemudian dilaporkan aman dan kondusif.

Kebakaran turut merusak bangunan kantor rental mobil serta toko oli yang berada di sebelahnya. Total kerugian materi akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Hingga saat ini, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran, meski dugaan awal mengarah pada korsleting kabel listrik dari kantor rental mobil.

Empat mobil hangus dan kerugian miliaran rupiah menjadi pengingat keras: korsleting listrik sepele bisa berujung bencana besar.