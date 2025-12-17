NS, Pelaku Utama Kasus Aborsi Ilegal di Jaktim Hanya Lulusan SMA, Mengaku Pernah Jadi Asisten Dokter

Ringkasan Berita: Dokter aborsi ilegal ternyata hanya lulusan SMA

Pelaku utama mengaku pernah bekerja jadi asisten dokter

Tempat praktik aborsi ilegal berpindah-pindah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menyebut NS, yang berperan sebagai dokter obgyn dalam praktik aborsi ilegal di Apartemen Basura, Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur tidak mempunyai latar belakang di bidang kesehatan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu mengatakan NS hanya mempunyai latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Background dari pelaku yang tadi mengaku-aku dokter, ya, kalau tidak salah di sini adalah saudari NS, ya. Dia tidak mempunyai background kesehatan. Kalau lulusannya, dia lulusan SMA," kata Edy dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (17/12/2025).

NS nekat menjadi dokter aborsi mengaborsi bermodal pengalamannya pernah menjadi asisten dokter aborsi.

"Dia pernah ikut sebagai asisten, ya, asisten, mungkin juga dulu-dulunya juga mungkin praktik ilegal juga, ya, tapi dia pernah, pernah sebagai asisten untuk melakukan aborsi, ya," jelasnya.

"Tetapi yang jelas, dia tidak punya, tidak berkompeten dalam bidangnya, karena dia memang hanya sebagai lulusan SMA," sambungnya.

Kemudian, NS bersama sindikatnya selama tiga tahun ke belakang membuka praktik aborsi ilegal.

Para pasien yang ingin menggunakan jasanya, bisa mencari melalui website yang nantinya terhubung kepada admin.

"Mereka tempatnya itu bisa saya katakan juga berpindah-pindah, ya, pernah di Bekasi, ya, pernah juga di Jakarta Timur, dan mungkin juga tempat-tempat lainnya sedang kita dalami," tuturnya.

"Tetapi yang jelas, mereka tempatnya berpindah-pindah, dan biasanya mereka menyewa apartemen, dan itu sewa harian atau mingguan saja," imbuhnya.

Tangani 361 Pasien

Dalam kasus ini polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka mulai dari yang berperan dokter hingga pasien.

Namun, hanya lima orang dilakukan penahanan yakni NS, RH, M, LN, dan YH.

Kombes Edy Suranta Sitepu mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang resah atas praktek aborsi ilegal itu.

Praktik aborsi ilegal itu sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun 2025.

Berdasarkan penyelidikan polisi, total ada 361 pasien yang sudah melakukan aborsi.