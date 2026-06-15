Hindia Raih Penghargaan Khusus di Music Awards Japan 2026 Tokyo

Ringkasan Berita: Ajang Music Awards Japan (MAJ) 2026 mengumumkan pemenang 78 kategori dan menegaskan posisinya sebagai panggung musik internasional terbesar Jepang

Musisi Indonesia Hindia meraih Indonesian Popular Music Special Award lewat lagu Everything U Are

Sementara Mrs. Green Apple, Sakanaction, dan Kenshi Yonezu menjadi nama-nama yang paling menonjol dalam perhelatan tahun ini

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Ajang musik internasional terbesar Jepang, Music Awards Japan 2026 (MAJ), mengumumkan para pemenang dari 78 kategori dalam malam penghargaan yang digelar di Toyota Arena Tokyo, 13 Juni 2026.

Penghargaan yang ditentukan melalui pemungutan suara sekitar 5.000 pelaku industri musik ini bertujuan mempromosikan musik Jepang dan Asia ke panggung global.

Kabar membanggakan datang dari Indonesia.

Musisi Hindia, atau Daniel Baskara Putra yang lahir di Jakarta pada 22 Februari 1994, berhasil meraih penghargaan Indonesian Popular Music Special Award melalui lagunya berjudul Everything U Are.

Mrs Green Apple Jadi Artis Terbaik

Pada kategori utama, grup band Jepang Mrs. Green Apple meraih penghargaan Best Artist atau Artis Terbaik Tahun Ini. Sementara itu, penghargaan Best New Artist diberikan kepada Hana.

Untuk kategori lagu terbaik, grup rock Jepang Sakanaction sukses meraih penghargaan Song of the Year melalui lagu Kaiju.

Adapun penghargaan Album of the Year diberikan kepada Fujii Kaze lewat album Prema.

XG Raih Penghargaan Global

Grup Jepang XG memenangkan kategori Best Global Hit from Japan melalui lagu Hyponitize.

Sementara itu, penghargaan Best Song Asia diberikan kepada lagu Golden dari Korea Selatan.

Kenshi Yonezu Dominasi Penghargaan Internasional

Penyanyi Jepang Kenshi Yonezu menjadi salah satu peraih penghargaan terbanyak melalui lagu Iris Out.

Lagu tersebut berhasil memenangkan sejumlah kategori internasional, yakni:

Best Japanese Song in Asia

Best Japanese Song in Europe

Best Japanese Song in North America

Best Japanese Song in Latin America

Selain itu, IRIS OUT juga meraih penghargaan Best J-Pop Song.

Hindia Raih Penghargaan Khusus untuk Indonesia

Hindia berhasil membawa pulang Indonesian Popular Music Special Award melalui lagu Everything U Are.