Chord Gitar Benci Untuk Mencinta - Naif: Oh, Betapa Ku Saat Ini, Ku Benci untuk Mencinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu berjudul Benci Untuk Mencinta yang dinyanyikan oleh band Naif.

Lagu Benci Untuk Mencinta masuk dalam daftar lagu di album keempat Naif bertajuk Retropolis - City Of Joy.

Lagu ini dirilis pada 2005, lalu.

Video klipnya telah tayang di kanal YouTube Indo Semar Sakti sejak 20 Juni 2014.

Hingga kini klip tersebut telah tayang ditonton lebih dari 7,1 juta kali.

Lagu bergenre Pop Rock/ Alternative Rock Indonesia ini, menceritakan konflik perasaan seseorang yang terjebak antara cinta dan kebencian terhadap orang yang dicintainya.

Lagu ini ditulis oleh personel Naif, termasuk David Bayu Danangjaya bersama anggota lainnya.

Naif cukup populer di era 200-an

Band yang berasal dari Jakarta ini, terinspirasi oleh musik era 1960-an hingga 1970-an.

Terbentuk pada 22 Oktober 1995, Naif dibentuk oleh sejumlah mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang awalnya sering berkumpul untuk mengerjakan tugas kuliah.

Ada lima personil Naif, di antaranya: David Bayu Danangjaya (vokal), Fajar Endra Taruna Mangkudisastro (gitar), Mohammad Amil Hussein (bass), Franki Indrasmoro Sumbodo (drum) dan Chandra Sukardi (keyboard, keluar tahun 2003).

Awal debut, Naif album perdananya pada 1998, dengan hit andalannya berjudul Mobil Balap.

Pada 2021, David selaku vokalis mengumumkan perjalanan Naif telah berhenti setelah 25 tahun berkarya.

Keputusan tersebut menandai bubarnya salah satu band paling ikonik dalam sejarah musik Indonesia.

Baca juga: Kunci Gitar Lagu Aku Rela - Naif: Sejak Ku Bertemu denganmu Kekasih Hatiku

Simak Kunci Gitar Lagu Benci Untuk Mencinta - Naif, Chord dari D:

Intro:



Oh… betapa ku saat ini..

Ku benci untuk mencinta..

Mencintaimu….



Oh… betapa ku saat ini..

Ku cinta untuk membenci..

Membencimu…..

Reff:

Aku tak tahu apa yang terjadi

Antara aku dan kau..

Yang ku tahu pasti

Ku benci 'tuk mencintaimu..

Musik:

Reff:

Aku tak tahu apa yang terjadi

Antara aku dan kau..

Yang ku tahu pasti

Ku benci 'tuk mencintaimu..



Dan aku tak tahu apa yang terjadi..

antara aku dan kau..

Yang ku tahu pasti

Ku benci 'tuk mencintaimu….

Yang ku tahu pasti

Kubenci 'tuk mencintaimu….

Yang ku tahu pasti

Ku benci 'tuk.. mencintaimu….

Outro:

(Tribunnews.com)