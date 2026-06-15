Kunci Gitar Rusak Ancur - Slank: Rusak Ancur, Rusak Ancurlah Rusak Ancur, Rusak Ancur Alamku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Rusak Ancur" yang dibawakan oleh grup band rock legendaris tanah air, Slank, sukses kembali memicu adrenalin dan perhatian netizen di jagat digital.

Karya yang mengusung energi rock murni dan lirik sarkas yang tajam ini berhasil melesat masuk ke halaman FYP TikTok serta menduduki jajaran video trending di YouTube karena membawa ciri khas Slank yang jujur, berani, dan tanpa basa-basi.

Slank adalah sebuah grup band rock legendaris dan paling berpengaruh di Indonesia yang dibentuk di Jalan Potlot, Jakarta Selatan pada 26 Desember 1983 oleh Bimbim (drum) dan saat ini solid digawangi oleh formasi Kaka (vokal), Bimbim (drum), Ridho (gitar), Abdee (gitar), serta Ivanka (bass).

Dikenal luas memiliki ciri khas musik rock-blues yang lugas, urakan, dan apa adanya, mereka sukses merevolusi industri musik tanah air melalui lirik-lirik lagu yang berani mengkritik ketimpangan sosial-politik, namun di sisi lain juga sangat piawai melahirkan lagu balada romantis yang puitis dan lekat dengan keseharian anak muda.

Menjadi salah satu band dengan bayaran tertinggi dan memiliki basis massa penggemar fanatik terbesar serta militan di seluruh penjuru Nusantara yang dikenal sebagai Slankers.

Slank hingga saat ini berdiri kokoh sebagai simbol kebebasan berekspresi sekaligus legenda hidup musik Indonesia yang karya-karyanya tetap abadi melintasi berbagai generasi.

Lagu Rusak Ancur - Slank secara resmi diperkenalkan kepada publik beserta video musik utamanya pada 6 Juni 2026 melalui berbagai platform layanan streaming musik digital dan kanal YouTube resmi Slank.

"Rusak Ancur" menjadi bagian dari album terbaru Slank yang bertajuk "Republik Fufufafa".

Lagu ini diciptakan oleh pentolan Slank, Bimbim, yang didukung penuh oleh aransemen dari Kaka, Ivanka, Ridho, dan Abdee untuk mempertahankan benang merah musik rock Jalan Potlot yang mentah, jujur, dan bertenaga.

Slank kembali ke akar mereka dengan menyuarakan keresahan, kekecewaan, dan kejengkelan terhadap situasi yang sedang tidak baik-baik saja melalui frasa yang sangat frontal: "Rusak Ancur".

Kejujuran lirik ini terasa sangat mewakili perasaan masyarakat luas yang sedang merasa lelah dengan berbagai realitas sosial-politik saat ini.

Slankers dikenal sebagai salah satu basis penggemar paling loyal di Indonesia.

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Ketika Slank merilis lagu dengan tema perlawanan dan kritik yang kuat, komunitas ini secara serentak menggaungkannya di media sosial, memicu algoritma YouTube dan TikTok untuk mengangkat lagu ini ke jajaran tren utama secara organik.

Warganet banyak menggunakannya sebagai pelengkap video-video sindiran terhadap kebijakan publik, konten komedi satir tentang nasib sial sehari-hari, hingga video transisi yang menggambarkan situasi yang kacau balau (chaos).

Penonton di YouTube menyambut antusias lagu ini karena aransemen musiknya yang kembali menghidupkan vibe rock-blues bertempo cepat, dengan sayatan gitar yang rapat dan gebukan drum yang bertenaga.

Karakter musik yang agresif namun catchy ini membuat video musiknya langsung diserbu puluhan ribu komentar positif dari para pencinta musik rock.

Bagian chorus atau reff dari lagu Rusak Ancur - Slank adalah bagian yang paling legendaris, membakar semangat, dan selalu diteriakkan dengan lantang oleh para Slankers:

"babat hutan ganti sawit ekosistim rusak hewan menjerit katanya kekayaan alam di kuasai negara malah bagi-bagi izin tambang kemana-kemana.."

"rusak ancur, rusak ancurlah.. rusak ancur, rusak ancur alamku.."

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Rusak Ancur - Slank dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Rusak Ancur - Slank

[Intro:]

u-u

u..

keruk sedimen kirim ke singapur

batas negara makin mundur?

pulau-pulau pada abrasi

malah export pasir keluar negri..

[Interlude:]

babat hutan ganti sawit

ekosistim rusak hewan menjerit

katanya kekayaan alam

di kuasai negara

malah bagi-bagi izin

tambang kemana-kemana..

[Reff:]

rusak ancur, rusak ancurlah..

rusak ancur, rusak ancur alamku..

[Interlude:]

u-u

u..

bangun kota baru ibukota nusantara

bahannya ambil dari donggala

jadi rusak bukit-bukit jalan berdebu

bikin polusi dan banjir bandang..

[Interlude:]

demi proyek strategis nasional

apa mesti pake tanah ilegal?

mega proyek food estate

bikin bingung

menanam singkong kok

tumbuh jagung..

[Reff:]

rusak ancur, rusak ancurlah..

rusak ancur, rusak ancur alamku..

alamku.. alamku..

[Musik:]

[Reff:]

rusak ancur, rusak ancurlah..

rusak ancur, rusak ancur alamku..

alamku..

(Tribunnews.com)