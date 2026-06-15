TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Breathing yang dipopulerkan oleh grup band Yellowcard.

Lagu Breathing masuk dalam album Ocean Avenue yang dirilis pada tahun 2003.

Lirik lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berada dalam hubungan yang sedang bermasalah.

Lagu ini bisa juga menggambarkan konflik batin antara ingin mempertahankan hubungan atau meninggalkannya.

Yellowcard adalah band rock/pop-punk asal Jacksonville, Florida, Amerika Serikat, yang dibentuk pada tahun 1997.

Band ini dikenal luas karena menghadirkan permainan biola sebagai elemen utama dalam musik mereka, sesuatu yang jarang ditemukan dalam genre pop-punk.

Ciri khas tersebut membuat Yellowcard memiliki identitas yang kuat dan mudah dikenali di industri musik.

Popularitas Yellowcard melejit lewat album Ocean Avenue. Album tersebut melahirkan sejumlah lagu hit seperti Ocean Avenue, Only One, Way Away, dan Breathing.

Kesuksesan Ocean Avenue membawa Yellowcard menjadi salah satu band paling berpengaruh dalam gelombang pop-punk awal 2000-an.

Formasi Yellowcard saat ini terdiri dari Ryan Key (vokal dan gitar), Sean Mackin (biola), Ryan Mendez (gitar), dan Josh Portman (bass). Sean Mackin menjadi satu-satunya anggota yang bertahan sejak band ini pertama kali dibentuk.

Setelah merilis sepuluh album studio, Yellowcard sempat membubarkan diri pada 2017. Namun, pada 2022 mereka resmi reuni dan kembali aktif tampil di berbagai festival musik.

Berikut terjemahan lirik lagu Breathing - Yellowcard:

Eyes are feeling heavy but they never seem to close

Mata ini terasa berat, tapi rasanya tak bisa tertutup

The fan blades on the ceiling spin but the air is never cold

Kipas di langit-langit berputar, tapi udara tak pernah dingin

And even though you are next to me I still feel so alone

Dan meski kau ada di sampingku, aku tetap merasa sendirian

I just can't give you anything for you to call your own

Aku tak bisa memberimu apa pun yang bisa kau sebut milikmu

And I can feel you breathing

Dan aku bisa merasakan napasmu

And it's keeping me awake

Dan itu membuatku terjaga

Can you feel it beating

Bisakah kau merasakan detaknya

My heart's sinking like a weight

Hatiku tenggelam seperti beban

Something I've been keeping locked away behind my lips

Sesuatu yang sudah kutahan di balik bibirku

I can feel it breaking free with each and every kiss

Aku bisa merasakannya bebas dengan setiap ciuman

I couldn't bear to hurt you but it's all so different now

Aku tak ingin menyakitimu, tapi semuanya terasa berbeda sekarang

Things that I was sure of, they have filled me up with doubt

Hal-hal yang pernah aku yakini, kini dipenuhi keraguan