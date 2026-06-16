Terjemahan Lirik The Other Side - SZA ft. Justin Timberlake: Back on Your Feet Again, Lift Your Head

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu The Other Side yang dinyanyikan oleh SZA featuring Justin Timberlake. The Other Side dirilis pada 26 Februari 2020 sebagai single utama dari soundtrack film Trolls World Tour. Lagu ini ditulis oleh Max Martin, Sarah Aarons, dan Ludwig Goransson. Sementara itu, produksi lagu ini ditangani Ludwig Goransson bersama Justin Timberlake. Lagu The Other Side mengusung nuansa disco-pop dan funk yang ceria, dengan ritme dansa, tepukan tangan, bass yang groovy, dan sentuhan retro yang mengingatkan pada musik akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Lirik lagu ini tentang mengatasi keraguan diri, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan percaya pada diri sendiri untuk terus maju. Pesan yang paling menonjol muncul dalam kalimat "the grass ain't always greener on the other side". Ungkapan ini berarti bahwa apa yang tampak lebih baik dari kejauhan belum tentu benar-benar lebih baik. Lagu ini mengingatkan pendengar agar tidak terus-menerus merasa hidup orang lain lebih sempurna atau menyesali masa lalu. Solána Imani Rowe atau dikenal dengan SZA adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika. SZA dianggap sebagai tokoh penting yang memengaruhi musik R&B kontemporer R&B alternatif. Sementara itu, Justin Timberlake adalah seorang penyanyi, penulis lagu, aktor, produser rekaman, dan penari Amerika yang dijuluki "Prince of Pop".

Berikut ini lirik dan terjemahan The Other Side - SZA ft. Justin Timberlake

You're preachin' to the choir, stop hatin' on yourself

Quit playin' with your mind, you're spinnin'

If you think that I'm a liar, just try it for yourself

The clouds will open up, blue skies are willing

Yeah, I know it's so hard to throw away

The clouds will open up, blue skies are willing

Back on your feet again, lift your head, hold it high

You wanna run it back, but you can't turn the time

You start to feel like you're losing your shine

But the grass ain't always greener on the other side

Other side, got you stuck in your mind

You start to feel like you're losing your shine

But the grass ain't always greener on the other side

Hey you, stop stressin' 'bout what you're missin'

So blue, just take it easy, take your time

If you think my words are wise, just try it for yourself

I promise the stars will light the path you walk, don't give in

Got a heart of gold, what a shame to go to waste

The clouds will open up, blue skies are willing

Back on your feet again, lift your head, hold it high

You wanna run it back, but you can't turn the time

You start to feel like you're losing your shine

(Losing your shine, shine)

But the grass ain't always greener on the other side

Other side (feet again, lift your head, hold it high)

Got you stuck in your mind (run it back, but you can't turn the time)

You start to feel like you're losing your shine

But the grass ain't always greener on the other side

Just take it from me, you'll be okay (you'll be okay)

'Cause it don't matter how sweet it taste (how sweet it taste)

The grass ain't green, don't worry

Losin' sleep, still wanna get

Yeah, you get

Back on your feet again, lift your head, hold it high

You wanna run it back, but you can't turn the time

You start to feel like you're losing your shine

But the grass ain't always greener on the other side

You start to feel like you're losing your shine

But the grass ain't always greener on the other side

Terjemahan

Kau hanya bicara pada orang yang sudah sepaham, berhentilah membenci dirimu sendiri

Berhentilah mempermainkan pikiranmu, kau berputar-putar

Jika kau pikir aku pembohong, coba saja sendiri

Awan akan terbuka, langit biru akan datang

Ya, aku tahu sangat sulit untuk membuangnya

Awan akan terbuka, langit biru akan datang

Bangkit kembali, angkat kepalamu, tegakkan kepalamu.

Kau ingin mengulanginya, tapi kau tak bisa memutar waktu.

Kau mulai merasa kehilangan kilaumu,

tapi rumput di seberang sana tak selalu lebih hijau.

Seberang sana membuatmu terjebak dalam pikiranmu.

Kau mulai merasa kehilangan kilaumu,

tapi rumput di seberang sana tak selalu lebih hijau.

Hei kamu, berhentilah stres memikirkan apa yang kamu lewatkan.

Begitu sedih, santai saja, luangkan waktumu.

Jika kamu pikir kata-kataku bijak, coba saja sendiri.

Aku janji bintang-bintang akan menerangi jalanmu, jangan menyerah.

Punya hati emas, sayang sekali jika disia-siakan.

Awan akan terbuka, langit biru akan segera datang.

Bangkit kembali, angkat kepalamu, tegakkanlah

Kau ingin mengulanginya, tapi kau tak bisa memutar waktu

Kau mulai merasa kehilangan kilaumu

(Kehilangan kilaumu, kilaumu)

Tapi rumput di seberang sana tak selalu lebih hijau Seberang

sana (bangkit kembali, angkat kepalamu, tegakkanlah)

Kau terjebak dalam pikiranmu (ulangi, tapi kau tak bisa memutar waktu)

Kau mulai merasa kehilangan kilaumu

Tapi rumput di seberang sana tak selalu lebih hijau

Percayalah padaku, kau akan baik-baik saja (kau akan baik-baik saja)

Karena tak peduli seberapa manis rasanya (seberapa manis rasanya)

Rumputnya tak hijau, jangan khawatir

Kurang tidur, masih ingin mendapatkan

Ya, kau mendapatkannya

Bangkit kembali, angkat kepalamu, tegakkan kepalamu.

Kau ingin mengulanginya, tapi kau tak bisa memutar waktu.

Kau mulai merasa kehilangan kilaumu,

tapi rumput di seberang sana tak selalu lebih hijau.

Kau mulai merasa kehilangan pesonamu

tetapi rumput di sisi lain tidak selalu lebih hijau.

(Tribunnews.com)