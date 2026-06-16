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Lirik Lagu

Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Shivers - Ed Sheeran, Euforia Jatuh Cinta yang Bikin Merinding

Ed Sheeran ceritakan momen ketika cinta terasa begitu kuat hingga kehadiran orang terkasih mampu membuat jantung berdebar dan tubuh merinding.

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TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Shivers" merupakan salah satu single hit terbesar dari album studio kelima Ed Sheeran yang bertajuk = (Equals).

Secara garis besar, lagu ini menggambarkan perasaan jatuh cinta yang luar biasa intens, penuh gairah, hingga memberikan sensasi fisik yang nyata.

Judul "Shivers" yang berarti merinding merujuk pada bagaimana kehadiran atau sentuhan orang yang dicintai mampu memicu luapan rasa bahagia.

Lewat bait-baitnya, lagu ini menangkap fase kasmaran yang menggebu-gebu serta komitmen kuat seseorang untuk menghabiskan waktu bersama pasangannya.

Berbeda dengan lagu balada puitisnya yang melankolis, trek ini dikemas dalam aransemen musik dance-pop yang sangat energetik, upbeat, dan ceria.

Ed Sheeran sendiri merupakan penyanyi, penulis lagu, dan produser papan atas asal Inggris yang menjadi salah satu artis terlaris di dunia.

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Musisi peraih banyak penghargaan ini dikenal luas berkat lagu legendaris seperti "Shape of You" serta kemampuannya mengguncang stadion megah hanya bermodal gitar akustik.

Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Shivers - Ed Sheeran: 

I took an arrow to the heart
Aku terkena panah di jantung.

I never kissed a mouth that taste like yours
Aku belum pernah mengecup bibir yang rasanya sepertimu.

Strawberries and something more
Stroberi dan sesuatu yang lebih.

Ooh, yeah, I want it all
Oh ya, aku menginginkan semuanya.

Lipstick on my guitar (ooh)
Lipstik di gitarku (ooh).

Fill up the engine, we can drive real far
Isi tangkinya, kita bisa berkendara jauh.

Go dancing underneath the stars
Berdansa di bawah bintang-bintang.

Ooh, yeah, I want it all
Oh ya, aku menginginkan semuanya.

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Tags:
Lirik Lagu
terjemahan lirik lagu
Ed Sheeran
Evergreen
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