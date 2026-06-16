TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu She Bangs the Drums yang dipopulerkan oleh grup band The Stone Roses.

Lagu She Bangs the Drums dirilis oleh The Stone Roses pada tahun 1989.

Lirik lagu ini menggambarkan tentang perasaan jatuh cinta dan kekaguman yang mendalam terhadap seseorang.

The Stone Roses adalah band rock asal Manchester, Inggris, yang dibentuk pada awal 1980-an dan dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan musik Madchester.

Formasi klasik band ini terdiri dari Ian Brown (vokal), John Squire (gitar), Gary Mani Mounfield (bass), dan Alan Reni Wren (drum).

Nama The Stone Roses melambung setelah merilis album debut berjudul The Stone Roses pada tahun 1989. Album tersebut menghasilkan sejumlah lagu ikonik seperti She Bangs the Drums, I Wanna Be Adored, Waterfall, dan Fools Gold.

Album ini kemudian dianggap sebagai salah satu album Inggris terbaik sepanjang masa dan berperan besar dalam lahirnya gelombang Britpop pada dekade berikutnya.

Musik The Stone Roses memadukan unsur rock alternatif, psychedelic rock, dan dance music, menciptakan suara khas yang memengaruhi banyak band Inggris setelahnya, termasuk generasi Britpop pada era 1990-an.

Hingga kini, mereka dikenang sebagai salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah rock alternatif Inggris.



Berikut terjemahan lirik lagu She Bangs the Drums - The Stone Roses:

I can feel the earth begin to move

Aku bisa merasakan bumi mulai bergerak

I hear my needle hit the groove

Aku mendengar jarumku menyentuh alunan

And spiral through another day

Dan berputar melewati satu hari lagi

I hear my song begin to say

Aku mendengar laguku mulai berbicara

Kiss me where the sun don't shine

Cium aku di tempat yang tak terkena sinar matahari

The past was yours

Masa lalu adalah milikmu

But the future's mine

Tapi masa depan adalah milikku

You're all out of time

Waktumu sudah habis

I don't feel too steady on my feet

Aku merasa tidak begitu stabil di kakiku

I feel hollow, I feel weak

Aku merasa hampa, aku merasa lemah

Passion fruit and holy bread

Buah markisa dan roti suci

Fill my guts and ease my head

Mengisi perutku dan menenangkan pikiranku

Through the early morning sun

Di bawah sinar matahari pagi

I can see her here she comes

Aku bisa melihat dia, dia datang

She bangs the drums

Dia memukul drumnya

Have you seen her, have you heard

Apakah kamu sudah melihatnya, sudah mendengarnya

The way she plays there are no words

Cara dia bermain tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan

To describe the way I feel

Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa

How could it ever come to pass

Bagaimana ini bisa terjadi

She'll be the first she'll be the last

Dia akan jadi yang pertama, dia akan jadi yang terakhir

To describe the way I feel, the way I feel

Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa, bagaimana aku merasa

Have you seen her, have you heard

Apakah kamu sudah melihatnya, sudah mendengarnya

The way she plays there are no words

Cara dia bermain tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan

To describe the way I feel

Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa

How could it ever come to pass

Bagaimana ini bisa terjadi

She'll be the first she'll be the last

Dia akan jadi yang pertama, dia akan jadi yang terakhir

To describe the way I feel, the way I feel

Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa, bagaimana aku merasa

Have you seen her, have you heard

Apakah kamu sudah melihatnya, sudah mendengarnya

The way she plays there are no words

Cara dia bermain tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan

To describe the way I feel

Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa

How could it ever come to pass

Bagaimana ini bisa terjadi

She'll be the first she'll be the last

Dia akan jadi yang pertama, dia akan jadi yang terakhir

To describe the way I feel, the way I feel

Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa, bagaimana aku merasa

(Tribunnews.com)