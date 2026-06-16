Terjemahan Lirik Lagu She Bangs the Drums - The Stone Roses: I Can Feel the Earth Begin to Move
Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu She Bangs the Drums yang dipopulerkan oleh grup band The Stone Roses.
Penulis:
Ifan RiskyAnugera
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu She Bangs the Drums yang dipopulerkan oleh grup band The Stone Roses.
Lagu She Bangs the Drums dirilis oleh The Stone Roses pada tahun 1989.
Lirik lagu ini menggambarkan tentang perasaan jatuh cinta dan kekaguman yang mendalam terhadap seseorang.
The Stone Roses adalah band rock asal Manchester, Inggris, yang dibentuk pada awal 1980-an dan dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan musik Madchester.
Formasi klasik band ini terdiri dari Ian Brown (vokal), John Squire (gitar), Gary Mani Mounfield (bass), dan Alan Reni Wren (drum).
Nama The Stone Roses melambung setelah merilis album debut berjudul The Stone Roses pada tahun 1989. Album tersebut menghasilkan sejumlah lagu ikonik seperti She Bangs the Drums, I Wanna Be Adored, Waterfall, dan Fools Gold.
Album ini kemudian dianggap sebagai salah satu album Inggris terbaik sepanjang masa dan berperan besar dalam lahirnya gelombang Britpop pada dekade berikutnya.
Musik The Stone Roses memadukan unsur rock alternatif, psychedelic rock, dan dance music, menciptakan suara khas yang memengaruhi banyak band Inggris setelahnya, termasuk generasi Britpop pada era 1990-an.
Hingga kini, mereka dikenang sebagai salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah rock alternatif Inggris.
Berikut terjemahan lirik lagu She Bangs the Drums - The Stone Roses:
I can feel the earth begin to move
Aku bisa merasakan bumi mulai bergerak
I hear my needle hit the groove
Aku mendengar jarumku menyentuh alunan
And spiral through another day
Dan berputar melewati satu hari lagi
I hear my song begin to say
Aku mendengar laguku mulai berbicara
Kiss me where the sun don't shine
Cium aku di tempat yang tak terkena sinar matahari
The past was yours
Masa lalu adalah milikmu
But the future's mine
Tapi masa depan adalah milikku
You're all out of time
Waktumu sudah habis
I don't feel too steady on my feet
Aku merasa tidak begitu stabil di kakiku
I feel hollow, I feel weak
Aku merasa hampa, aku merasa lemah
Passion fruit and holy bread
Buah markisa dan roti suci
Fill my guts and ease my head
Mengisi perutku dan menenangkan pikiranku
Through the early morning sun
Di bawah sinar matahari pagi
I can see her here she comes
Aku bisa melihat dia, dia datang
She bangs the drums
Dia memukul drumnya
Have you seen her, have you heard
Apakah kamu sudah melihatnya, sudah mendengarnya
The way she plays there are no words
Cara dia bermain tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan
To describe the way I feel
Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa
How could it ever come to pass
Bagaimana ini bisa terjadi
She'll be the first she'll be the last
Dia akan jadi yang pertama, dia akan jadi yang terakhir
To describe the way I feel, the way I feel
Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa, bagaimana aku merasa
Have you seen her, have you heard
Apakah kamu sudah melihatnya, sudah mendengarnya
The way she plays there are no words
Cara dia bermain tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan
To describe the way I feel
Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa
How could it ever come to pass
Bagaimana ini bisa terjadi
She'll be the first she'll be the last
Dia akan jadi yang pertama, dia akan jadi yang terakhir
To describe the way I feel, the way I feel
Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa, bagaimana aku merasa
Have you seen her, have you heard
Apakah kamu sudah melihatnya, sudah mendengarnya
The way she plays there are no words
Cara dia bermain tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan
To describe the way I feel
Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa
How could it ever come to pass
Bagaimana ini bisa terjadi
She'll be the first she'll be the last
Dia akan jadi yang pertama, dia akan jadi yang terakhir
To describe the way I feel, the way I feel
Untuk menggambarkan bagaimana aku merasa, bagaimana aku merasa
(Tribunnews.com)