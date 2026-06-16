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Lirik Lagu

Terjemahan Lirik Lagu Owl and Wolf - The SIGIT: We Don't Need to Speak Our Names

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Owl and Wolf yang dipopulerkan oleh grup band The SIGIT.

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TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Owl and Wolf yang dipopulerkan oleh grup band The SIGIT.

Lagu Owl and Wolf masuk dalam album Detourn yang dirilis pada tahun 2013.

Lirik lagu ini menggambarkan hubungan yang intim dan penuh imajinasi antara dua sosok yang diibaratkan sebagai burung hantu (owl) dan serigala (wolf).

Keduanya digambarkan terhubung tanpa perlu banyak kata, menjelajahi malam, alam liar, dan kebebasan bersama.

The SIGIT adalah band rock asal Bandung yang dikenal sebagai salah satu grup paling berpengaruh di skena rock independen Indonesia.

Nama mereka merupakan singkatan dari The Super Insurgent Group of Intemperance Talent.

Band ini mulai aktif pada awal 2000-an dan dikenal lewat perpaduan musik hard rock, garage rock, blues rock, dan psychedelic rock yang terinspirasi oleh band-band klasik era 1970-an.

Sejumlah lagu populer mereka antara lain Black Amplifier, All the Time, Horse, Did I Ask Your Opinion?, dan Owl and Wolf. 

Hingga kini, The SIGIT tetap aktif berkarya dan tampil di berbagai panggung musik.

Dengan karakter musik yang kuat, permainan gitar yang enerjik, serta penampilan panggung yang eksplosif, mereka dianggap sebagai salah satu ikon rock modern Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional.

Berikut terjemahan lirik lagu Owl and Wolf - The SIGIT:

We don’t need to speak our names
Kita tak perlu menyebutkan nama kita
And our things that float in between
Dan hal- hal yang mengapung diantaranya.
Let me haze over by your side
Biarkan aku mengembun disisimu

Under your wings as king and queen
Dibawah sayapmu layaknya raja dan ratu
We dance the shadow of these lonely pines
Kita menari bayangannya dalam pinus kesendirian
And tonight we follow the rhythm of this howling wolf
Dan malam ini kita mengikuti irama lolongan serigala

We sing a song of our midnight glamour
Kita menyanyikan lagu di tengah malam kita yang mewah ini
Our eyes illuminate in high and low
Mata kita bersinar naik dan turun
I set the fire of black hole’s gates
aku menyalakan api di gerbang lubang hitam

To keep us holding on until the light breaks
Untuk menjaga  kita sampai cahaya tenggelam
We are the stealer of the stars tonight
Kita adalah pencuri bintang-bintang malam ini
And silently we sing the echoes of this crying wolf
Dan diam-diam kita menyanyikan gema dari tangisan serigala ini

Under the crescent shades
Dibawah bayangan bulan sabit
We hide, dance and sing
Kita sembunyi, menari dan bernyayi
And widely awake
Dan tetap terjaga

Rovers of the mountain forgotten away
Pengelana pegunungan mulai terlupakan
We hold the lights of these silent nights
Kita memegang cahaya dari malam sunyi ini
Time goes by for these own and wolf
Berlalunya waktu untuk sendiri dan serigala

(Tribunnews.com)

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Tags:
terjemahan lirik lagu
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