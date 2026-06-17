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Terjemahan Lirik Lagu I Hate U - SZA: I've Been Up Baby, Lost in The Lie of Us
Berikut ini lirik dan terjemahan lagu I Hate U yang dinyanyikan oleh SZA. Dirilis pada 2021, tentang hubungan masa lalu.
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Penulis:
Yurika Nendri Novianingsih
Editor:
Whiesa Daniswara
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
ILUSTRASI MENDENGARKAN MUSIK - Potret ilustrasi lirik lagu terjemahan musik diambil Kamis (12/3/2026). Berikut ini lirik dan terjemahan lagu I Hate U yang dinyanyikan oleh SZA.
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TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu I Hate U yang dinyanyikan oleh SZA.
I Hate U merupakan single dari album studio kedua SZA yang bertajuk SOS.
Lagu yang dirilis pada tahun 2021 ini adalah lagu elektro-R&B dengan instrumental yang ringan.
Liriknya, tentang apa yang salah dalam hubungan masa lalu, mengungkapkan rasa kesal terhadap mantan pasangannya tetapi mengakui bahwa ia masih merindukannya.
Solána Imani Rowe atau dikenal dengan SZA adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika.
SZA dianggap sebagai tokoh penting yang memengaruhi musik R&B kontemporer R&B alternatif.
Berikut ini lirik dan terjemahan lagu I Hate U - SZA.
I be so sick of you niggas, y'all contradictingI be so bored with myself, can you come and fuck me?I feel so ordinary, 'cept when you around meTreat me like corduroy, wear me outArguments, you air me outTrippin' 'bout your whereaboutsI can't keep no conflict with youBoy, can we just rub it out?I don't want no static with you, you know you my plugAnd I can't shake this habit, no
I've been up, babyHeavy reminiscin'Heavy on the missin' youWish it was different than what it was (oh yeah)I've been up, babyLost in the lie of usLost, ain't no findin' usI've been up, baby
And if you wondered if I hate you (I do)Shitty of you to make me feel just like thisWhat I would do to make you feel just like thisAnd if you wondered if I hate you (fuck you)Shitty of you to make me feel just like thisWhat I would do to make you feel just like this
Used to be too solid 'til you scrambled meUsed to be your rider, you mishandle meUsed to be nonviolent 'til you ambushed meNow I'm out here wildin' with youNow I'm out here, silent treatment, that mean no permission (no)Missionary gettin' borin', can you switch positions? (Yeah)Hard to save your soul, you don't ever listen, no (no)
I've been up, babyHeavy reminiscin'Heavy on the missin' youWish it was different than what it was (oh yeah)I've been up, babyLost in the lie of usLost, ain't no findin' usI've been up, baby
And if you wondered if I hate you (I do)Shitty of you to make me feel just like thisWhat I would do to make you feel just like thisAnd if you wondered if I hate you (fuck you)Shitty of you to make me feel just like thisWhat I would do to make you feel just like this
Terjemahan
Aku muak dengan kalian, kalian selalu bertentanganAku bosan dengan diriku sendiri, bisakah kau datang dan bercinta denganku?Aku merasa biasa saja, kecuali saat kau di dekatkuPerlakukan aku seperti kain korduroi, kau membuatku lelahPertengkaran, kau membuatku kesal Kau selalu khawatirtentang keberadaanmuAku tak bisa terus berkonflik denganmuHei, bisakah kita selesaikan saja?Aku tak ingin ada masalah denganmu, kau tahu kau adalah pemasokkuDan aku tak bisa menghilangkan kebiasaan ini, tidak
Aku terjaga, sayang,mengenang masa lalu,merindukanmu terus-menerus.Kuharap semuanya berbeda dari yang dulu (oh yeah).Aku terjaga, sayang,tersesat dalam kebohongan tentang kita.Tersesat, tak ada yang bisa menemukan kita.Aku terjaga, sayang.
Dan jika kau bertanya-tanya apakah aku membencimu (aku memang membencimu)Kau sungguh jahat membuatku merasa seperti iniApa yang akan kulakukan untuk membuatmu merasa seperti iniDan jika kau bertanya-tanya apakah aku membencimu (persetan denganmu)Kau sungguh jahat membuatku merasa seperti iniApa yang akan kulakukan untuk membuatmu merasa seperti ini
Dulu aku terlalu teguh sampai kau mengacaukankuDulu aku penunggangmu, kau memperlakukanku dengan burukDulu aku tidak melakukan kekerasan sampai kau menyergapkuSekarang aku di sini berbuat liar bersamamuSekarang aku di sini, perlakuan diam, itu berarti tidak ada izin (tidak)Posisi misionaris mulai membosankan, bisakah kau berganti posisi? (Ya)Sulit untuk menyelamatkan jiwamu, kau tidak pernah mendengarkan, tidak (tidak)
Aku terjaga, sayang,mengenang masa lalu,merindukanmu terus-menerus.Kuharap semuanya berbeda dari yang dulu (oh yeah).Aku terjaga, sayang,tersesat dalam kebohongan tentang kita.Tersesat, tak ada yang bisa menemukan kita.Aku terjaga, sayang.
Dan jika kau bertanya-tanya apakah aku membencimu (aku memang membencimu)Kau sungguh jahat membuatku merasa seperti iniApa yang akan kulakukan untuk membuatmu merasa seperti iniDan jika kau bertanya-tanya apakah aku membencimu (persetan denganmu)Kau sungguh jahat membuatku merasa seperti iniApa yang akan kulakukan untuk membuatmu merasa seperti ini
(Tribunnews.com)
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