Terjemahan Lirik Lagu I Hate U - SZA: I've Been Up Baby, Lost in The Lie of Us

SZA dianggap sebagai tokoh penting yang memengaruhi musik R&B kontemporer R&B alternatif.

Solána Imani Rowe atau dikenal dengan SZA adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika.

Liriknya, tentang apa yang salah dalam hubungan masa lalu, mengungkapkan rasa kesal terhadap mantan pasangannya tetapi mengakui bahwa ia masih merindukannya.

Lagu yang dirilis pada tahun 2021 ini adalah lagu elektro-R&B dengan instrumental yang ringan.

I Hate U merupakan single dari album studio kedua SZA yang bertajuk SOS.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu I Hate U yang dinyanyikan oleh SZA.

I be so sick of you niggas, y'all contradicting

I be so bored with myself, can you come and fuck me?

I feel so ordinary, 'cept when you around me

Treat me like corduroy, wear me out

Arguments, you air me out

Trippin' 'bout your whereabouts

I can't keep no conflict with you

Boy, can we just rub it out?

I don't want no static with you, you know you my plug

And I can't shake this habit, no

I've been up, baby

Heavy reminiscin'

Heavy on the missin' you

Wish it was different than what it was (oh yeah)

I've been up, baby

Lost in the lie of us

Lost, ain't no findin' us

I've been up, baby

And if you wondered if I hate you (I do)

Shitty of you to make me feel just like this

What I would do to make you feel just like this

And if you wondered if I hate you (fuck you)

Shitty of you to make me feel just like this

What I would do to make you feel just like this

Used to be too solid 'til you scrambled me

Used to be your rider, you mishandle me

Used to be nonviolent 'til you ambushed me

Now I'm out here wildin' with you

Now I'm out here, silent treatment, that mean no permission (no)

Missionary gettin' borin', can you switch positions? (Yeah)

Hard to save your soul, you don't ever listen, no (no)

I've been up, baby

Heavy reminiscin'

Heavy on the missin' you

Wish it was different than what it was (oh yeah)

I've been up, baby

Lost in the lie of us

Lost, ain't no findin' us

I've been up, baby

And if you wondered if I hate you (I do)

Shitty of you to make me feel just like this

What I would do to make you feel just like this

And if you wondered if I hate you (fuck you)

Shitty of you to make me feel just like this

What I would do to make you feel just like this

Aku muak dengan kalian, kalian selalu bertentangan

Aku bosan dengan diriku sendiri, bisakah kau datang dan bercinta denganku?

Aku merasa biasa saja, kecuali saat kau di dekatku

Perlakukan aku seperti kain korduroi, kau membuatku lelah

Pertengkaran, kau membuatku kesal Kau selalu khawatir

tentang keberadaanmu

Aku tak bisa terus berkonflik denganmu

Hei, bisakah kita selesaikan saja?

Aku tak ingin ada masalah denganmu, kau tahu kau adalah pemasokku

Dan aku tak bisa menghilangkan kebiasaan ini, tidak

Aku terjaga, sayang,

mengenang masa lalu,

merindukanmu terus-menerus.

Kuharap semuanya berbeda dari yang dulu (oh yeah).

Aku terjaga, sayang,

tersesat dalam kebohongan tentang kita.

Tersesat, tak ada yang bisa menemukan kita.

Aku terjaga, sayang.

Dan jika kau bertanya-tanya apakah aku membencimu (aku memang membencimu)

Kau sungguh jahat membuatku merasa seperti ini

Apa yang akan kulakukan untuk membuatmu merasa seperti ini

Dan jika kau bertanya-tanya apakah aku membencimu (persetan denganmu)

Kau sungguh jahat membuatku merasa seperti ini

Apa yang akan kulakukan untuk membuatmu merasa seperti ini

Dulu aku terlalu teguh sampai kau mengacaukanku

Dulu aku penunggangmu, kau memperlakukanku dengan buruk

Dulu aku tidak melakukan kekerasan sampai kau menyergapku

Sekarang aku di sini berbuat liar bersamamu

Sekarang aku di sini, perlakuan diam, itu berarti tidak ada izin (tidak)

Posisi misionaris mulai membosankan, bisakah kau berganti posisi? (Ya)

Sulit untuk menyelamatkan jiwamu, kau tidak pernah mendengarkan, tidak (tidak)

Aku terjaga, sayang,

mengenang masa lalu,

merindukanmu terus-menerus.

Kuharap semuanya berbeda dari yang dulu (oh yeah).

Aku terjaga, sayang,

tersesat dalam kebohongan tentang kita.

Tersesat, tak ada yang bisa menemukan kita.

Aku terjaga, sayang.

Dan jika kau bertanya-tanya apakah aku membencimu (aku memang membencimu)

Kau sungguh jahat membuatku merasa seperti ini

Apa yang akan kulakukan untuk membuatmu merasa seperti ini

Dan jika kau bertanya-tanya apakah aku membencimu (persetan denganmu)

Kau sungguh jahat membuatku merasa seperti ini

Apa yang akan kulakukan untuk membuatmu merasa seperti ini

(Tribunnews.com)