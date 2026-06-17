Kunci Gitar Lagu My Mine Gueh - Naykilla: Kamu Itu My Mine Gueh, Kamu Bukan Main-mainan Gue
Simak kunci gitar dan lirik lagu My Mine Gueh yang dinyanyikan oleh Naykilla dalam artikel berikut ini.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
Yurika NendriNovianingsih
TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu MMG My Mine Gueh yang dipopulerkan Naykilla.
Lagu dengan kunci gitar mudah ini cocok dimainkan oleh pemula.
MMG My Mine Gueh resmi dirilis pada 13 Juni 2026 melalui kanal YouTube resmi Naykilla.
Lagu ini mengusung nuansa enerjik dan penuh percaya diri, dengan pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, mencintai apa yang dimiliki, serta tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain.
Naykilla merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Surabaya, Jawa Timur.
Ia berasal dari keluarga yang lekat dengan dunia musik dan dikenal sebagai adik kandung penyanyi Sara Fajira, pelantun lagu Lathi yang mendunia.
Berkat karakter vokal dan gaya bermusiknya yang khas, Naykilla kini mulai mencuri perhatian di industri musik Tanah Air.
Baca juga: Kunci Gitar Kasih Aba-aba - Naykilla, Tenxi & Jemsii, Viral TikTok: Kasih Aba-aba Kalau Sudah Siap
Chord Gitar MMG - Naykilla
Janjimu Sabtu katanya mau ketemu
Kamu buka pintu sapa kamu dengan manja
Aku tahu kamu nggak bisa nunggu
Kita berdua pergi ke
Bawa ke mana aja yowis terserah
Tapi matamu lirik cewek eh kok langsung gerah
Coba lihat aku, aku paling laku
Yakin nggak mau?
Kamu itu my mine gueh
Kamu bukan main-mainan gue
Kamu buat aku jadi pusing meleleh
Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh
Jalan-jalan cuma kita berdua
Mau apa aku kasih semua
Buat kamu jadi lupa rumah
Kamu bisa panggil aku mamah
Ini statement aku yang paling baddie
Ini statement aku cewek yang paling centil
Pake baju pasar aku masih sabi
Buat cewek yang di sana
Jangan gampang menyerah
Kamu bisa juga jadi kaya guah
Aku cari cara biar dibeliin bunga
Kasih jeda, sampai kamu peka
Tapi lama lama kamu yang lebih peka
Urusin semuanya, ku duduk manis saja
Kamu itu my mine gueh
Kamu bukan main-mainan gue
Kamu buat aku jadi pusing meleleh
Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.