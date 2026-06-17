Kunci Gitar Lagu My Mine Gueh - Naykilla: Kamu Itu My Mine Gueh, Kamu Bukan Main-mainan Gue

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu MMG My Mine Gueh yang dipopulerkan Naykilla.

Lagu dengan kunci gitar mudah ini cocok dimainkan oleh pemula.

MMG My Mine Gueh resmi dirilis pada 13 Juni 2026 melalui kanal YouTube resmi Naykilla.

Lagu ini mengusung nuansa enerjik dan penuh percaya diri, dengan pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, mencintai apa yang dimiliki, serta tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain.

Naykilla merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Surabaya, Jawa Timur.

Ia berasal dari keluarga yang lekat dengan dunia musik dan dikenal sebagai adik kandung penyanyi Sara Fajira, pelantun lagu Lathi yang mendunia.

Berkat karakter vokal dan gaya bermusiknya yang khas, Naykilla kini mulai mencuri perhatian di industri musik Tanah Air.

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Chord Gitar MMG - Naykilla

Janjimu Sabtu katanya mau ketemu

Kamu buka pintu sapa kamu dengan manja

Aku tahu kamu nggak bisa nunggu

Kita berdua pergi ke

Bawa ke mana aja yowis terserah

Tapi matamu lirik cewek eh kok langsung gerah

Coba lihat aku, aku paling laku

Yakin nggak mau?

Kamu itu my mine gueh

Kamu bukan main-mainan gue

Kamu buat aku jadi pusing meleleh

Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh

Jalan-jalan cuma kita berdua

Mau apa aku kasih semua

Buat kamu jadi lupa rumah

Kamu bisa panggil aku mamah

Ini statement aku yang paling baddie

Ini statement aku cewek yang paling centil

Pake baju pasar aku masih sabi

Buat cewek yang di sana

Jangan gampang menyerah

Kamu bisa juga jadi kaya guah

Aku cari cara biar dibeliin bunga

Kasih jeda, sampai kamu peka

Tapi lama lama kamu yang lebih peka

Urusin semuanya, ku duduk manis saja

Kamu itu my mine gueh

Kamu bukan main-mainan gue

Kamu buat aku jadi pusing meleleh

Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh