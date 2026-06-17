Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Stupid Song - Olivia Rodrigo, Kisah Jatuh Cinta Ugal-ugalan
Stupid Song menggambarkan cinta yang begitu besar hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begini makna liriknya.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Lagu Stupid Song yang dibawakan oleh Olivia Rodrigo menggambarkan perasaan jatuh cinta yang begitu kuat hingga sulit dikendalikan.
Tokoh dalam lagu terus memikirkan orang yang dicintainya dalam setiap aktivitas, bahkan hingga terbawa ke dalam mimpi.
Berbagai metafora digunakan untuk menunjukkan besarnya perasaan tersebut, mulai dari hati yang meleleh di bawah terik matahari hingga mobil yang melaju tanpa rem.
Secara keseluruhan, lagu ini bercerita tentang kerinduan, obsesi, dan cinta mendalam yang terasa terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata biasa.
Olivia Rodrigo merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang lahir pada 20 Februari 2003.
Ia memulai kariernya sebagai aktris cilik Disney sebelum meraih popularitas global lewat lagu debut Drivers License pada 2021.
Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Stupid Song - Olivia Rodrigo:
Verse
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New York City′s never looked so blue
Kota New York belum pernah terlihat semuram ini.
My friends are smoking blunts in the bathroom
Teman-temanku sedang mengisap ganja di kamar mandi.
They say that honest love is a cage that makes you feel free
Mereka bilang cinta yang tulus adalah sangkar yang justru membuatmu merasa bebas.
And all the girls at this party are so cool
Dan semua gadis di pesta ini terlihat begitu keren.
That's never been a thing that I could do
Itu bukan sesuatu yang pernah bisa kulakukan.
But I can′t help but imagine what you say when you speak with me
Tapi aku tak bisa berhenti membayangkan apa yang akan kaukatakan saat berbicara denganku.
Chorus
You're a spark in the dark and my clothes are caught aflame
Kau adalah percikan cahaya di tengah gelap, dan pakaianku seakan terbakar karenamu.