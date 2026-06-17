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Lirik Lagu

Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Stupid Song - Olivia Rodrigo, Kisah Jatuh Cinta Ugal-ugalan

Stupid Song menggambarkan cinta yang begitu besar hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begini makna liriknya.

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zoom-in Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Stupid Song - Olivia Rodrigo, Kisah Jatuh Cinta Ugal-ugalan
ISTIMEWA/Andari Wulan Nugrahani
ILUSTRASI TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo mengisahkan perasaan rindu, gugup, dan jatuh cinta yang begitu dalam lewat Stupid Song. 
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TRIBUNNEWS.COM - Lagu Stupid Song yang dibawakan oleh Olivia Rodrigo menggambarkan perasaan jatuh cinta yang begitu kuat hingga sulit dikendalikan.

Tokoh dalam lagu terus memikirkan orang yang dicintainya dalam setiap aktivitas, bahkan hingga terbawa ke dalam mimpi.

Berbagai metafora digunakan untuk menunjukkan besarnya perasaan tersebut, mulai dari hati yang meleleh di bawah terik matahari hingga mobil yang melaju tanpa rem.

Secara keseluruhan, lagu ini bercerita tentang kerinduan, obsesi, dan cinta mendalam yang terasa terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata biasa.

Olivia Rodrigo merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang lahir pada 20 Februari 2003.

Ia memulai kariernya sebagai aktris cilik Disney sebelum meraih popularitas global lewat lagu debut Drivers License pada 2021.

Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Stupid Song - Olivia Rodrigo:

Verse

Baca juga: Terjemahan Lirik The Other Side - SZA ft. Justin Timberlake: Back on Your Feet Again, Lift Your Head

New York City′s never looked so blue
Kota New York belum pernah terlihat semuram ini.

My friends are smoking blunts in the bathroom
Teman-temanku sedang mengisap ganja di kamar mandi.

They say that honest love is a cage that makes you feel free
Mereka bilang cinta yang tulus adalah sangkar yang justru membuatmu merasa bebas.

And all the girls at this party are so cool
Dan semua gadis di pesta ini terlihat begitu keren.

That's never been a thing that I could do
Itu bukan sesuatu yang pernah bisa kulakukan.

But I can′t help but imagine what you say when you speak with me
Tapi aku tak bisa berhenti membayangkan apa yang akan kaukatakan saat berbicara denganku.

 
Chorus

You're a spark in the dark and my clothes are caught aflame
Kau adalah percikan cahaya di tengah gelap, dan pakaianku seakan terbakar karenamu.

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Tags:
Lirik Lagu
terjemahan lirik lagu
Olivia Rodrigo
Evergreen
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