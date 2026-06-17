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Lirik Lagu

Terjemahan Lirik Lagu Engkang - Yana Kermit, Viral TikTok: Na Amparan Rasa Ngagedur Rasa Ka Cinta

Simak kunci gitar lagu berjudul Engkang yang dipopulerkan oleh Yana Kermit dalam artikel berikut ini.

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Penulis: Ayu Miftakhul
Editor: Suci BangunDS
Memuat video…
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TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Engkang yang dipopulerkan oleh Yana Kermit.

Lagu Pop Sunda ini, juga memiliki judul lain yakni Neneng.

Tembang berbahasa Sunda ini telah dirilis pada 2020 lalu, namun kini tengah viral di aplikasi TikTok.

Kutipan lirik lagu yang viral yakni: 'Na Amparan rasa ngagedur rasa ka cinta'.

Lirik lagu yang diciptakan oleh Yana Kermit sendiri ini, menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai dan merindukan pasangannya.

Meski keduanya terpisah jarak, cinta dan kesetiaan mereka tetap kuat hingga akhir hayat.

Video klip lagu Engkang telah tayang di kanal YouTube GASENTRA PAJAMPANGAN sejak 20 Agustus 2020.

Hingga kini klip tersebut sudah ditonton lebih dari 28 juta kali.

Sosok Yana Kermit merupakan musisi sunda yang cukup terkenal di Jawa Barat.

Ia memiliki nama asli Yana Kustia.

Yana berasal dari daerah Ujungberung, Bandung, Jawa Barat.

Yana Kermit selalu produktif menciptakan karya hingga dibawakan oleh penyanyi sunda terkenal.

Bahkan meski lanjut usia, ia tetap aktif berkarya. Sampai Yana Kermit berpulang di usia 57 tahun pada 14 November 2022.

Meski telah tiada, karya-karya Yana Kermit tetap hidup dan terus dinyanyikan oleh generasi baru penyanyi Sunda.

Sejumlah laginya yang ikut melejit antara lain, Ojeg, Bagoh Kasaha hingga Aya Gentosna.

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Berikut Terjemahan Lirik Lagu Engkang - Yana Kermit:

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Tags:
Lirik Lagu
lagu sunda
Viral TikTok
Evergreen
Meaningful
Yana Kermit
Bandung
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