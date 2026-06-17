Kunci Gitar Sego Bubur - OMWAWES: Separo Rogo Iki Ono Ning Kowe Getunku Ra Ilang Tekan Seprene

TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Sego Bubur" yang dibawakan oleh unit pop-dangdut jawa modern terkemuka, OMWAWES, sukses merajai panggung musik digital tanah air.

Karya ini langsung melesat masuk ke halaman FYP TikTok serta menduduki jajaran video trending di YouTube karena menyuguhkan ramuan musik dangdut srempetan pop yang sangat energetik, jenaka, dan sangat asyik untuk dipakai bergoyang.

OMWAWES adalah sebuah grup musik independen pionir beraliran pop-dangdut modern atau pop-java asal Yogyakarta, Indonesia.

Grup ini dibentuk pada tahun 2012 dan sukses menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mempopulerkan kembali musik berbahasa Jawa di kalangan generasi muda era modern.

Dikenal luas berkat konsistensi mereka memadukan lirik-lirik bertema patah hati, perjuangan hidup, dan romansa kasual dengan aransemen musik pop, rock, dan ketukan kendang koplo yang rapi serta berkelas, grup ini telah melahirkan deretan lagu hits legendaris di skena musik dadi/ambyar seperti "Sayang", "Tetep Neng Ati", dan "Ajur Mumur".

Basis penggemar setia yang masif di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, OMWAWES hingga kini terus berdiri kokoh sebagai salah satu representasi penting dari regenerasi musik pop-tradisional Nusantara yang karya-karyanya selalu sukses menghidupkan suasana panggung dan menyatukan jutaan pendengar untuk bernyanyi sekaligus bergoyang bersama.

Lagu Sego Bubur - OMWAWES secara resmi dirilis ke publik beserta video musik utamanya pada 7 Juni 2026 melalui seluruh platform layanan streaming musik digital dan kanal YouTube resmi milik OMWAWES.

Lagu ini diciptakan Louis David K secara kolaboratif oleh para personel OMWAWES sendiri, yang memang dikenal andal dalam merangkai draf lirik bertema patah hati namun dikemas dengan nada yang justru mengajak pendengarnya untuk berdansa dan merayakannya bersama.

Judul "Sego Bubur" (Nasi Bubur) yang unik dan liriknya yang menceritakan tentang analogi harapan cinta yang terlanjur kandas menjadi bubur alias sia-sia sangat disukai warganet.

OMWAWES kembali membawa aransemen musik yang menjadi kekuatan utama mereka, yaitu perpaduan kendang dangdut yang menghentak, petikan gitar ciamik, dan balutan pop modern.

Bagian lirik lagu Sego Bubur - OMWAWES yang menggunakan bahasa Jawa menjadi bagian yang paling populer:

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"Separo rogo iki ono ning kowe.. getunku ra ilang tekan seprene.. ngertio mbiyen aku ra mbuang wektu.. merjuangke tresnoku nganti entek bondoku.. sego wis dadi bubur wis kadung ajur.."

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Sego Bubur - OMWAWES dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Sego Bubur - OMWAWES

[Intro:]

urip ra sepenak kui..

ono kolone awakdewe kejeron pikire..

aku kowe kebacut tresno..

ra mikir liyane yo mung aku karo kowe..

ho.. ooo..

ibarat langit kelangan bintange..

jujur wae ora lilo

kowe disanding wong liyo..

[Reff:]

separo rogo iki ono ning kowe..

getunku ra ilang tekan seprene..

ngertio mbiyen aku ra mbuang wektu..

merjuangke tresnoku nganti entek bondoku..

sego wis dadi bubur wis kadung ajur..

sing pedot yo wis raiso disambung..

anane mung kudu nerimo

aku ro kowe.. mlaku dewe-dewe..

[Musik:]

sak wise aku tok tinggalke..

nelongso dadi koncoku sabendinane..

hoo.. kudu lilo..

senajan ati ra trimo.. huwoo..

[Reff:]

separo rogo iki ono ning kowe..

getunku ra ilang tekan seprene..

ngertio mbiyen aku ra mbuang wektu..

merjuangke tresnoku nganti entek bondoku..

sego wis dadi bubur wis kadung ajur..

sing pedot yo wis raiso disambung..

anane mung kudu nerimo..

aku ro kowe.. mlaku dewe-dewe..

aku ro kowe.. mlaku dewe-dewe..

(Tribunnews.com)