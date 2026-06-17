Kunci Gitar Lautan Bunga Warna Terang - Dongker: Malam-malam Ini Kita Semua Bertemu Merayakan Hidup

TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Lautan Bunga Warna Terang" yang dibawakan oleh unit punk fenomenal asal Bandung, Dongker, sukses menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital.

Karya ini berhasil melesat masuk ke halaman FYP TikTok serta menduduki jajaran video trending di YouTube karena menyuguhkan distorsi punk yang mentah, bertenaga, namun dibalut dengan lirik puitis yang sangat membakar semangat.

Dongker adalah sebuah grup musik independen (indie) beraliran punk rock atau post-punk asal Bandung, Jawa Barat, yang dibentuk pada akhir era 2010-an.

Namanya sukses mencuri perhatian nasional sebagai salah satu garda terdepan kebangkitan skena musik bawah tanah (underground) modern di Indonesia.

Dikenal luas berkat ciri khas mereka yang berani memadukan tempo drum yang cepat, sayatan distorsi gitar yang kasar namun melodius, serta lirik-lirik lagu sarat kritik sosial yang dikemas dalam diksi puitis yang indah, band ini berhasil melahirkan deretan karya bertenaga yang sangat lekat dengan semangat pergerakan anak muda.

Melalui konsistensi mereka dalam menyuarakan keresahan generasi masa kini lewat estetika visual yang kuat dan performa panggung yang penuh energi magis meledak-ledak.

Dongker hingga kini terus dihormati sebagai salah satu unit punk paling berpengaruh dan potensial di tanah air yang setiap rilisan karyanya selalu dinantikan untuk memberi warna baru yang berani dalam industri musik independen Nusantara.

Lagu Lautan Bunga Warna Terang - Dongker secara resmi dirilis ke publik beserta video visualnya pada 5 Juni 2026 melalui seluruh platform layanan streaming musik digital dan kanal YouTube resmi miliknya.

Lagu ini diciptakan secara kolektif oleh para personel Dongker, dengan lini penulisan lirik dan progresi gitar yang digawangi oleh sang gitaris utama untuk mempertahankan ciri khas aransemen mereka yang lugas, cepat, namun sarat akan diksi sastra yang tajam.

Berbeda dengan stereotip musik punk yang melulu berisi kemarahan kasar, lagu ini menyajikan lirik yang sangat puitis dan penuh metafora tentang harapan, perjuangan, serta keindahan di tengah situasi yang suram.

Kedalaman makna ini membuat pendengar merasa sangat terhubung secara emosional.

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Dongker dikenal dengan kemampuannya meramu musik punk rock/post-punk yang cepat dan agresif, tetapi tetap memiliki bait melodi gitar yang sangat catchy (sing-along anthem).

Karakter musik yang bertenaga ini membuat pendengar di YouTube merasakan adrenalin yang membuncah sejak detik pertama.

Bagian lirik lagu Lautan Bunga Warna Terang - Dongker yang paling ikonis, puitis, dan selalu diteriakkan bersama dengan lantang oleh netizen di media sosial adalah:

"malam-malam ini kita semua bertemu.. merayakan hidup yang harus dirayakan.."

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Lautan Bunga Warna Terang - Dongker dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Lautan Bunga Warna Terang - Dongker

[Intro:]

ku.. tertipu..

di riuh cinta yang terus

menggulung nasibku..

ku.. terkikis..

di canda tawa yang pedih..

oh.. kita berdua..

menari liar tak perlu alasan..

oh.. nyatanya..

kita hidup tak hanya berdua..

membakar sisa umur

nyalakan semua bara..

hingga mentari terlalu malu

tunjukkan sinarnya..

pelukmu pagi itu lebih menenangkan..

ketimbang kalian protes yang

tak mewakilkan..

malam-malam itu kita semua bercumbu..

merayakan dunia yang trus dikerdilkan..

malam-malam ini kita semua bertemu..

merayakan hidup yang harus dirayakan..

[Interlude:]

suaraku hilang dari bumi..

ditelan nilai dan ambisi..

paksa iblis turun dari kursi..

seperti revolusi di pati..

dan menahan mati tiap pagi..

mencoba korbankan segalanya..

keluarga, karier, dan cintaku..

sering kali tidak jadi penting..

lautan bunga berwarna terang..

ku berharap ku mati di sana..

kutеmukan dasarnya yang tajam..

lalu berusaha hidup lagi..

hey, apa benar kau cintaku..

bеrulang kali kau tak setuju..

di hiruk pikuk pajak negara..

yang diembat habis penguasa..

kita berdua bisa saja lari..

berhutang uang di sana sini..

tak peduli esok akan mati..

atau hidup seribu tahun lagi..

lautan bunga berwarna terang..

ku berharap ku mati di sana..

kutemukan dasarnya yang tajam..

lalu berusaha hidup lagi..

[Musik:]

menatapmu.. di pantulan penuh nafsu..

bukan karena.. kita.. saling cinta..

segalanya.. adalah hal-hal yang gila..

dan dunia.. menyangkalnya..

apa kita.. berdua..

benar-benar saling cinta..

di peliknya..

sakit jiwa, sakit otak

dan hancurnya mental kita a-a..

[Outro:]

(Tribunnews.com)