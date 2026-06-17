Kunci Gitar Lagu Di Dekatmu - Slank: Tak Terbayangkan Rasanya Sendiri Tanpamu di Sisiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Di Dekatmu yang dipopulerkan oleh grup band Slank.

Lagu Di Dekatmu masuk dalam album terbaru Slank yang berjudul Republik Fufufafa.

Lirik lagu ini menggambarkan tentang perasaan nyaman, tenang, dan bahagia saat berada di dekat orang yang dicintai.

Slank merupakan salah satu band rock paling berpengaruh di Indonesia.

Berdiri sejak 1983 di Gang Potlot, Jakarta Selatan, grup yang digawangi Kaka, Bimbim, Ivanka, Ridho, dan Abdee ini dikenal melalui lagu-lagu yang mengangkat tema cinta, kritik sosial, lingkungan, hingga kehidupan anak muda.

Selama lebih dari empat dekade berkarya, Slank berhasil mempertahankan eksistensinya dan memiliki basis penggemar loyal yang dikenal sebagai Slankers.

Pada Juni 2026, Slank kembali merilis album studio ke-26 bertajuk Republik Fufufafa. Album ini menjadi bukti bahwa band tersebut masih produktif dan tetap berani menyuarakan berbagai isu yang terjadi di masyarakat.

Album tersebut diluncurkan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan memuat 10 lagu dengan beragam tema, mulai dari kritik sosial, kepedulian lingkungan, hingga kisah cinta.

Melalui Republik Fufufafa, Slank juga menunjukkan kembalinya nuansa kritik yang selama ini menjadi salah satu ciri khas mereka.

Berikut kunci gitar lagu Di Dekatmu - Slank:



di dekatmu

ketenangan selalu mengelilingi..

di pelukanmu

kehangatan menyelimuti aku..

Reff:

tak terbayangkan rasanya

sendiri tanpamu disisiku..

tak tertahankan dinginnya

bila kau pergi tinggalkan aku..

di dekatmu, di dekatmu..

(kau sembuhkan luka hilang semua perih)

(kau obati duka hapus semua sedih)

di dekatmu, di dekatmu..

(senyumku mengembang tak terbayang cemas)

(kau lindungi aku dengan tirai emas)

*)

bersamamu

hatiku bergelora bahagia..

berdua denganmu

ceria hari-hariku jadinya..

Reff:

tak akan mungkin terasa

lengkap kalau kamu enggak ada..

cuma dirimu yang bisa

menambal bolong di dada..

di dekatmu, di dekatmu..

(cahaya menerangi sudut mimpi)

(di gelap gelisah gelombang resah ini)

di dekatmu, di dekatmu..

(kurebut paksa kau yang ku yakini)

(energi untuk terus berlari)

Musik:





Reff:

tak terbayangkan rasanya

sendiri tanpamu disisiku..

tak tertahankan dinginnya

bila kau pergi tinggalkan aku..

tak akan mungkin terasa

lengkap kalau kamu enggak ada..

cuma dirimu yang bisa

menambal bolong di dada..

dududu, dududu dudududu dudududu..

du dududu, dududu dudududu dudududu..

du dudududu, dududu dudududu dudududu..

du dududu, dududu dudududu dudududu..

(Tribunnews.com)