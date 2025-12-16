TRIBUNNEWS.COM - Catatan wali kelas menjadi salah satu bentuk komunikasi penting antara sekolah, siswa, dan orang tua.

Terutama bagi siswa yang sering alpa atau tidak hadir tanpa keterangan, catatan ini berfungsi sebagai pengingat sekaligus pembinaan agar kedisiplinan belajar dapat ditingkatkan.

Catatan wali kelas sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang membangun, bukan menghakimi.

Tujuannya adalah membantu siswa menyadari tanggung jawabnya serta mendorong peran orang tua dalam mendukung kedisiplinan belajar di sekolah.

Berikut 20 contoh catatan wali kelas untuk siswa yang sering alpa dengan bahasa sederhana, sopan, dan mendidik.

Ananda tercatat beberapa kali tidak hadir tanpa keterangan. Diharapkan ke depannya dapat lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar. Kehadiran Ananda perlu mendapat perhatian karena sering alpa. Mohon kerja sama orang tua untuk memantau kehadiran di sekolah. Ananda beberapa kali tidak masuk sekolah tanpa izin. Harap segera diperbaiki agar tidak mengganggu proses belajar. Ketidakhadiran Ananda tanpa keterangan cukup sering terjadi. Diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban sekolah Wali kelas mengingatkan Ananda agar tidak mengulangi kebiasaan alpa dan lebih menghargai waktu belajar. Kehadiran Ananda masih rendah karena sering alpa. Perlu perhatian serius dari Ananda dan orang tua. Ananda diharapkan dapat memberikan keterangan yang jelas apabila tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah. Frekuensi alpa Ananda cukup tinggi dan berdampak pada pemahaman pelajaran. Mohon segera diperbaiki. Wali kelas berharap Ananda dapat meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran di sekolah. Ananda perlu menyadari bahwa kehadiran di sekolah sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Catatan ini diberikan karena Ananda sering tidak hadir tanpa izin. Mohon menjadi perhatian bersama. Kehadiran Ananda masih belum optimal. Diharapkan dapat hadir tepat waktu dan secara rutin. Ananda sering tercatat alpa dalam absensi. Wali kelas berharap ada perubahan sikap ke depan. Mohon Ananda lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagai siswa dengan hadir secara teratur. Ketidakhadiran tanpa keterangan perlu diminimalkan agar tidak menghambat proses pembelajaran. Ananda diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam mengikuti kegiatan sekolah setiap hari. Wali kelas mencatat Ananda sering alpa dan perlu pembinaan lebih lanjut. Kehadiran Ananda perlu ditingkatkan agar tidak tertinggal materi pelajaran. Diharapkan Ananda dan orang tua dapat bekerja sama untuk memperbaiki kedisiplinan kehadiran. Catatan ini sebagai pengingat agar Ananda tidak mengulangi alpa tanpa keterangan di kemudian hari.

(Tribunnews.com/Widya)