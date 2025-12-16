KPK Panggil Irjen Kemnaker Roni Dwi Susanto yang Juga Komisaris Bio Farma Terkait Kasus Pemerasan K3

Ringkasan Berita: KPK memanggil Irjen Kemnaker Roni Dwi Susanto, yang juga menjabat Komisaris PT Bio Farma.

Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pemeriksaan dijadwalkan Selasa (16/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pada hari ini, Selasa (16/12/2025), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker, Roni Dwi Susanto.

Pemanggilan Roni menjadi sorotan mengingat posisi strategis yang diembannya; selain menjabat sebagai Irjen di kementerian tersebut, Roni diketahui juga menduduki kursi Komisaris di BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero).

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan terhadap perusahaan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Roni Dwi Susanto akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus yang telah menjerat sejumlah pejabat tinggi Kemnaker tersebut.

Meski demikian, KPK belum memerinci materi spesifik yang akan didalami dari sosok yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK ini.

Pusaran Kasus Senilai Rp81 Miliar

Pemanggilan Roni merupakan bagian dari pengembangan penyidikan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Agustus lalu.

Kasus ini membongkar praktik pemerasan dalam proses penerbitan sertifikat K3 periode 2019–2024.

Dalam modus operandinya, biaya sertifikasi yang resmi hanya sebesar Rp275 ribu digelembungkan secara fantastis hingga jutaan rupiah.

Total aliran dana yang dinikmati para tersangka dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp81 miliar.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan belasan tersangka, termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.

Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler tak lama setelah dilantik.

Terbaru, KPK juga menetapkan tiga pejabat dan mantan pejabat tinggi Kemnaker lainnya sebagai tersangka baru, yakni Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3, Chairul Fadhly Harahap; eks Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; serta eks Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga.

Penyidik menemukan indikasi bahwa aliran uang panas tersebut menyebar luas di internal kementerian dan digunakan untuk pembelian aset mewah, seperti mobil Toyota Land Cruiser VX-R yang disita dari tersangka Chairul Fadhly, hingga kebutuhan pribadi lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi terkait kehadiran Roni Dwi Susanto di Gedung Merah Putih KPK.