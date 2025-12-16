Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
OTT KPK di Kementerian Tenaga Kerja

KPK Panggil Irjen Kemnaker Roni Dwi Susanto yang Juga Komisaris Bio Farma Terkait Kasus Pemerasan K3

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker, Roni Dwi Susanto. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ilham R.P
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in KPK Panggil Irjen Kemnaker Roni Dwi Susanto yang Juga Komisaris Bio Farma Terkait Kasus Pemerasan K3
Tribunnews.com/ Abdi Ryanda Shakti
KASUS PEMERASAN - Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. KPK terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Ringkasan Berita:
  • KPK memanggil Irjen Kemnaker Roni Dwi Susanto, yang juga menjabat Komisaris PT Bio Farma.
  • Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
  • Pemeriksaan dijadwalkan Selasa (16/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pada hari ini, Selasa (16/12/2025), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker, Roni Dwi Susanto

Pemanggilan Roni menjadi sorotan mengingat posisi strategis yang diembannya; selain menjabat sebagai Irjen di kementerian tersebut, Roni diketahui juga menduduki kursi Komisaris di BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero).

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan terhadap perusahaan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 

Roni Dwi Susanto akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus yang telah menjerat sejumlah pejabat tinggi Kemnaker tersebut. 

Rekomendasi Untuk Anda

Meski demikian, KPK belum memerinci materi spesifik yang akan didalami dari sosok yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK ini.

Pusaran Kasus Senilai Rp81 Miliar

Pemanggilan Roni merupakan bagian dari pengembangan penyidikan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Agustus lalu. 

Kasus ini membongkar praktik pemerasan dalam proses penerbitan sertifikat K3 periode 2019–2024.

Dalam modus operandinya, biaya sertifikasi yang resmi hanya sebesar Rp275 ribu digelembungkan secara fantastis hingga jutaan rupiah. 

Total aliran dana yang dinikmati para tersangka dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp81 miliar.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan belasan tersangka, termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel. 

Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler tak lama setelah dilantik.

Terbaru, KPK juga menetapkan tiga pejabat dan mantan pejabat tinggi Kemnaker lainnya sebagai tersangka baru, yakni Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3, Chairul Fadhly Harahap; eks Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; serta eks Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga.

Penyidik menemukan indikasi bahwa aliran uang panas tersebut menyebar luas di internal kementerian dan digunakan untuk pembelian aset mewah, seperti mobil Toyota Land Cruiser VX-R yang disita dari tersangka Chairul Fadhly, hingga kebutuhan pribadi lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi terkait kehadiran Roni Dwi Susanto di Gedung Merah Putih KPK.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
KPK
Kemnaker
Roni Dwi Susanto
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#OTT KPK di Kementerian Tenaga Kerja

KPK Persilakan Noel Ebenezer Tempuh Jalur Hukum: Kami Akan Buktikan Semuanya

KPK Persilakan Noel Ebenezer Tempuh Jalur Hukum: Kami Akan Buktikan Semuanya

Noel Ebenezer Bantah Kena OTT dan Kepemilikan Puluhan Mobil yang Disita KPK: Framing Kotor Ini!

Noel Ebenezer Bantah Kena OTT dan Kepemilikan Puluhan Mobil yang Disita KPK: Framing Kotor Ini!

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas