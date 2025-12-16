Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Kala Prabowo Tolak Bantuan Asing, Gubernur Mualem Dapat Donasi Rp777 Juta dari Bos Minyak Malaysia

Gubernur Mualem dapat donasi dari bos minyak Malaysia di saat Prabowo tolak bantuan dari kepala negara lain.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Kala Prabowo Tolak Bantuan Asing, Gubernur Mualem Dapat Donasi Rp777 Juta dari Bos Minyak Malaysia
Kolase: Kanal YouTube Sekretariat Presiden dan Serambinews.com/Rianza Alfandi
BANTUAN ASING - (Kanan) Presiden Prabowo Subianto saat menyatakan menolak bantuan dari kepala negara lain di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) pagi dan (Kanan) Foto Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. 

Ringkasan Berita:
  • Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mampu menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra tanpa bantuan asing meski banyak negara menawarkan bantuan.
  • Prabowo menyampaikan langsung kepada para pemimpin dunia bahwa Indonesia sanggup mengatasi bencana yang telah menewaskan sekitar 1.000 orang.
  • Berbeda dengan sikap Prabowo, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerima bantuan asing, termasuk donasi Rp777 juta dari pengusaha minyak asal Malaysia untuk korban banjir Aceh.

 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra, tanpa campur tangan pihak asing.

Prabowo dalam penyertaan terbarunya di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) pagi, mengaku mendapatkan tawaran bantuan dari sejumlah pemimpin negara sahabat.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujarnya, dikutip dari  kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam sambungan telepon tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mampu mengatasi bencana yang sudah merenggut 1.000 nyawa ini.

"Saya bilang terima kasih konsern Anda. Kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini," tegasnya.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

Ia berulang kali menerima bantuan dari pihak asing, utamanya dari Cina dan Malaysia.

Terbaru Mualem mendapat bantuan dari bos minyak asal Malaysia pada Senin (15/12/2025) malam.

Datangkan Tim dari Cina

Mualem pertama kali melibatkan asing dalam penanganan bencana di Aceh dengan mendatangkan tim dari Cina.

Tim khusus ini sudah tiba di Aceh sejak Jumat (5/12/2025) malam.

"Datang tim dari Cina lima orang untuk mendeteksi mayat yang ada di dalam lumpur dan mereka ada alat untuk mengambil mayat-mayat itu,” kata Gubernur Mualem, dikutip dari Serambinews.com, Sabtu (13/12/2025).

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengungkap, tim bukan berasal dari Pemerintah Cina.

Melainkan dari swasta yang memiliki keahlian evakuasi jenazah tertimbun lumpur. 

"Mereka bukan dari pemerintah China, tetapi seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat)," tegasnya.

Baca juga: Minta Bantuan PBB, DPR Ingatkan Pemprov Aceh Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Dapat Donasi dari Malaysia

Halaman 1/4
1234
Tags:
bantuan Bencana
Malaysia
Gubernur Aceh
Prabowo Subianto
Muzakir Manaf
Mualem
Tribunnews
