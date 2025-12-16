Kala Prabowo Tolak Bantuan Asing, Gubernur Mualem Dapat Donasi Rp777 Juta dari Bos Minyak Malaysia

Ringkasan Berita: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mampu menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra tanpa bantuan asing meski banyak negara menawarkan bantuan.

Prabowo menyampaikan langsung kepada para pemimpin dunia bahwa Indonesia sanggup mengatasi bencana yang telah menewaskan sekitar 1.000 orang.

Berbeda dengan sikap Prabowo, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerima bantuan asing, termasuk donasi Rp777 juta dari pengusaha minyak asal Malaysia untuk korban banjir Aceh.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra, tanpa campur tangan pihak asing.

Prabowo dalam penyertaan terbarunya di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) pagi, mengaku mendapatkan tawaran bantuan dari sejumlah pemimpin negara sahabat.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam sambungan telepon tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mampu mengatasi bencana yang sudah merenggut 1.000 nyawa ini.

"Saya bilang terima kasih konsern Anda. Kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini," tegasnya.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

Ia berulang kali menerima bantuan dari pihak asing, utamanya dari Cina dan Malaysia.

Terbaru Mualem mendapat bantuan dari bos minyak asal Malaysia pada Senin (15/12/2025) malam.

Datangkan Tim dari Cina

Mualem pertama kali melibatkan asing dalam penanganan bencana di Aceh dengan mendatangkan tim dari Cina.

Tim khusus ini sudah tiba di Aceh sejak Jumat (5/12/2025) malam.

"Datang tim dari Cina lima orang untuk mendeteksi mayat yang ada di dalam lumpur dan mereka ada alat untuk mengambil mayat-mayat itu,” kata Gubernur Mualem, dikutip dari Serambinews.com, Sabtu (13/12/2025).

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengungkap, tim bukan berasal dari Pemerintah Cina.

Melainkan dari swasta yang memiliki keahlian evakuasi jenazah tertimbun lumpur.

"Mereka bukan dari pemerintah China, tetapi seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat)," tegasnya.

Dapat Donasi dari Malaysia