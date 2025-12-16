Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Jelang Pemberlakuan KUHP-KUHAP Baru, Kapolri & Jaksa Agung Teken Nota Kesepahaman di Bareskrim

Kapolri mengatakan, kerja sama tersebut menjadi komitmen bersama dalam menyamakan pemahaman serta pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Malvyandie Haryadi
Jelang Pemberlakuan KUHP-KUHAP Baru, Kapolri & Jaksa Agung Teken Nota Kesepahaman di Bareskrim
Tribunnews.com/Reynas Abdila
TEKEN MOU - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyepakati untuk menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan di Gedung Bareksrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Polri dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
  • Hal ini sebagai persiapan menjelang pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026.
  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kerja sama ini merupakan komitmen bersama untuk menyamakan pemahaman dan langkah dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru. 
  • Ia menekankan pentingnya sinergitas aparat penegak hukum agar rasa keadilan bagi masyarakat dapat terwujud.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polri dan Kejaksaan Agung menyepakati perjanjian kerjasama menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilaksanakan di Gedung Bareksrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kerja sama tersebut menjadi komitmen bersama dalam menyamakan pemahaman serta pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru.

"Ini menunjukkan semangat sinergitas dan soliditas kami semua untuk bersama-sama melaksanakan amanat dan harapan dari KUHP dan KUHAP yang baru,” ujar Sigit.

Diharapkan, KUHP dan KUHAP baru mengatur berbagai hal yang selama ini menjadi harapan publik, mulai dari pemenuhan rasa keadilan bagi pencari keadilan hingga penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.

Kapolri menegaskan, MoU ini juga menjadi bentuk keselarasan langkah antara Polri dan Kejaksaan, dengan dukungan Komisi III DPR RI.

"Untuk itu kita bersama-sama seluruh aparat penegak hukum  berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran melaksanakan semangat dari KUHP dan KUHAP baru," tukasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari persiapan penerapan KUHP dan KUHAP baru. 

Dia menilai, dalam pelaksanaannya diperlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek teknis dan koordinasi antarpenegak hukum.

“Setiap pelaksanaan tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan, terutama dalam menggerakkan pelaksanaan pekerjaan. Itu yang kami tandatangani hari ini dan semoga dapat dijalankan dengan benar,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, tujuan utama dari sinergi Polri dan Kejaksaan ini adalah untuk menjawab tantangan dan harapan masyarakat bahwa keadilan tetap hadir dalam penegakan hukum di Indonesia.

Agenda MoU ini juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Wamenkum Edward Hiariej.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bakal efektif diberlakukan pada 2 Januari 2026.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Kapolri
Jaksa Agung
KUHAP
KUHP
