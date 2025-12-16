Prabowo Jenguk 3 Siswa Korban Kecelakaan Mobil SPPG di RSUD Koja, Presiden Sempat Tanyakan Ini

Ringkasan Berita: Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan mobil Mitra SPPG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, dengan mengunjungi siswa yang masih dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Presiden berinteraksi langsung dengan para korban, menanyakan kondisi kesehatan, nama, hingga minat dan makanan kesukaan mereka, serta memberi perhatian khusus terhadap proses pemulihan.

Prabowo mengapresiasi pelayanan RSUD Koja.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara yang melibatkan mobil Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa, (16/12/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa Presiden tiba di RSUD Koja, Jakarta Utara sekitar pukul 12.20 WIB.

Presiden menengok siswa yang masih dirawat.

"Menengok 3 pasien yang masih di rawat sekalian berkomunikasi dengan ketiganya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden juga menanyakan kondisi para siswa.

Mulai dari kondisi, minat, dan lain lain.

Rekomendasi Untuk Anda

"Menanyakan nama, kondisi, dan makanan kesukaan," katanya.

Presiden kata Dadan mengapresiasi pelayanan rumah sakit.

Presiden memberikan perhatian khusus kepada para korban insiden tersebut.

"Beliau terkesan dengan rumah sakit dan pelayanannya," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden tampak mengenakan pakaian safari.

Ia tiba di rumah sakit didampingi oleh Kepala BGN. Kedatangan Presiden disambut oleh masyarakat yang berada di RSUD.

3 fakta terkini

Polisi mengungkapkan hasil analisis kecelakaan, kondisi sopir sebelum mengemudi, hingga proses hukum yang kini berjalan.

Dinas Perhubungan (Dishub) juga sudah menguji mobil operasional pengangkut MBG yang dikemudikan oleh sang sopir, yaitu Adi Irawan alias AI (34).

1. Sopir Begadang

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz mengatakan, hasil penyidikan mengungkap bahwa Adi mengemudi dalam kondisi yang tidak layak karena kurang istirahat.