BGN: Kepala SPPG Wajib Masuk Pukul 1 Dini Hari, Awasi Ketat Produksi hingga Distribusi MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) mulai bekerja sejak pukul 01.00 dini hari mengawasi secara langsung seluruh proses Makanan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari memasak hingga pendistribusian.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan, kepala SPPG memegang peran krusial dalam menjamin kualitas dan keamanan MBG yang disalurkan ke sekolah, Posyandu, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

“Kepala SPPG harus memastikan proses memasak berjalan dengan benar, makanan matang sempurna, pemorsian sesuai standar, hingga distribusi dilakukan dengan aman dan tepat sasaran,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Nanik, Kepala SPPG juga bertanggung jawab mengatur jam kerja seluruh tim, termasuk akuntan, ahli gizi, dan relawan.

Pada shift pagi, sekitar pukul 08.00–09.00, akuntan bertugas memeriksa pembelian bahan baku, mengecek harga dan kualitas, serta mengawasi penerimaan bahan dan pencucian ompreng yang dikembalikan dari sekolah penerima manfaat.

Selanjutnya, shift sore hingga malam menjadi tanggung jawab para ahli gizi.

Mereka mulai bekerja sejak pukul 16.00–17.00 setelah serah terima dari akuntan.

Tugas ahli gizi meliputi pengecekan kesesuaian menu, kualitas bahan makanan, serta pengawasan proses pencucian, pemotongan, dan penyiapan bahan hingga persiapan memasak sekitar pukul 01.00–02.00 dini hari.

Pada jam tersebut, Kepala SPPG mulai masuk kerja, mengambil alih tanggung jawab dari ahli gizi.

Nanik menekankan, Kepala SPPG harus selalu siap merespons jika terjadi kendala di lapangan dan aktif berkoordinasi dengan pimpinan wilayah setempat.

Ia pun menyinggung insiden kecelakaan mobil pengantar MBG yang menabrak puluhan siswa di SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara, sebagai pelajaran penting.

“Dalam kejadian itu, Kepala SPPG tidak tahu dimana. Padahal kepala SPPG harus bertanggung jawab penuh. Pastikan makanan sampai ke sekolah dengan aman," tegas Nanik.

BGN berharap pengaturan jam kerja yang ketat dan pengawasan langsung oleh Kepala SPPG dapat mencegah kejadian serupa serta memastikan program MBG berjalan optimal, aman, dan tepat sasaran.