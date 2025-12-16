Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Program Makan Bergizi Gratis

BGN: Kepala SPPG Wajib Masuk Pukul 1 Dini Hari, Awasi Ketat Produksi hingga Distribusi MBG

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan, kepala SPPG memegang peran krusial dalam menjamin kualitas dan keamanan MBG

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Erik S
zoom-in BGN: Kepala SPPG Wajib Masuk Pukul 1 Dini Hari, Awasi Ketat Produksi hingga Distribusi MBG
Tribunnews/Rina Ayu Panca Rini
MASAK MBG - Proses pemorsian menu MBG di SPPG Mutiara Keratono Solo Bogor di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • BGN mengatakan kepala SPPG memegang peran krusial dalam menjamin kualitas dan keamanan MBG yang disalurkan ke sekolah, Posyandu, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
  • Kepala SPPG harus memastikan proses memasak berjalan dengan benar, makanan matang sempurna, pemorsian sesuai standar, hingga distribusi dilakukan dengan aman dan tepat sasaran
  • Kepala SPPG harus selalu siap merespons jika terjadi kendala di lapangan dan aktif berkoordinasi dengan pimpinan wilayah setempat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) mulai bekerja sejak pukul 01.00 dini hari mengawasi secara langsung seluruh proses Makanan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari memasak hingga pendistribusian.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan, kepala SPPG memegang peran krusial dalam menjamin kualitas dan keamanan MBG yang disalurkan ke sekolah, Posyandu, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

“Kepala SPPG harus memastikan proses memasak berjalan dengan benar, makanan matang sempurna, pemorsian sesuai standar, hingga distribusi dilakukan dengan aman dan tepat sasaran,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: 3.000 Ikan Lele MBG Buat Prabowo Tertawa saat Rapat, Disebut Luar Biasa

Menurut Nanik, Kepala SPPG juga bertanggung jawab mengatur jam kerja seluruh tim, termasuk akuntan, ahli gizi, dan relawan.

Pada shift pagi, sekitar pukul 08.00–09.00, akuntan bertugas memeriksa pembelian bahan baku, mengecek harga dan kualitas, serta mengawasi penerimaan bahan dan pencucian ompreng yang dikembalikan dari sekolah penerima manfaat.

Selanjutnya, shift sore hingga malam menjadi tanggung jawab para ahli gizi.

Mereka mulai bekerja sejak pukul 16.00–17.00 setelah serah terima dari akuntan. 

Rekomendasi Untuk Anda

Tugas ahli gizi meliputi pengecekan kesesuaian menu, kualitas bahan makanan, serta pengawasan proses pencucian, pemotongan, dan penyiapan bahan hingga persiapan memasak sekitar pukul 01.00–02.00 dini hari.

Pada jam tersebut, Kepala SPPG mulai masuk kerja, mengambil alih tanggung jawab dari ahli gizi. 

Nanik menekankan, Kepala SPPG harus selalu siap merespons jika terjadi kendala di lapangan dan aktif berkoordinasi dengan pimpinan wilayah setempat. 

Ia pun menyinggung insiden kecelakaan mobil pengantar MBG yang menabrak puluhan siswa di SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara, sebagai pelajaran penting.

Baca juga: Di Depan Prabowo, Kepala BGN Laporkan Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa

“Dalam kejadian itu, Kepala SPPG tidak tahu dimana. Padahal kepala SPPG harus bertanggung jawab penuh. Pastikan makanan sampai ke sekolah dengan aman," tegas Nanik.

BGN berharap pengaturan jam kerja yang ketat dan pengawasan langsung oleh Kepala SPPG dapat mencegah kejadian serupa serta memastikan program MBG berjalan optimal, aman, dan tepat sasaran.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Badan Gizi Nasional (BGN)
Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi
makanan bergizi gratis
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Program Makan Bergizi Gratis

Cak Imin: Jangan Sekali-kali MBG Gunakan Bahan Impor

Cak Imin: Jangan Sekali-kali MBG Gunakan Bahan Impor

Di Hadapan Prabowo yang Hadiri HUT ke-61 Partai Golkar, Bahlil Lahadalia Puji MBG: Ini Program Mulia

Di Hadapan Prabowo yang Hadiri HUT ke-61 Partai Golkar, Bahlil Lahadalia Puji MBG: Ini Program Mulia

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas