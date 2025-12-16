Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Polri Raih Peringkat Pertama Nasional Monev KIP 2025: Kapolri: Ini Apresiasi Sekaligus Tantangan

Polri menempati peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Polri Raih Peringkat Pertama Nasional Monev KIP 2025: Kapolri: Ini Apresiasi Sekaligus Tantangan
HO/ Polri
Polri mencatat prestasi gemilang dengan menempati peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat prestasi gemilang dengan menempati peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. 

Dengan nilai 98,90 dan predikat Informatif, Polri menjadi lembaga negara nonkementerian paling unggul dalam keterbukaan informasi publik.

Pencapaian ini sekaligus memperbaiki posisi tahun sebelumnya, ketika Polri berada di peringkat kedua. 

Kini, Polri berdiri di puncak sebagai badan publik dengan tingkat transparansi tertinggi di kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).

Dalam ajang Anugerah KIP 2025, penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha diserahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. 

Ia hadir bersama Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dan jajaran Divhumas Polri.

Kapolri Listyo Sigit menyampaikan rasa syukur sekaligus pesan penting bagi seluruh jajaran. 

Baca juga: Korlantas Polri Siapkan 4 Klaster Pengamanan untuk Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Rekomendasi Untuk Anda

“Alhamdulillah Polri meraih peringkat 1 setelah sebelumnya peringkat 2. Terima kasih atas masukan dan koreksi yang terus diberikan. Ini menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh rekan-rekan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Penilaian Monev KIP 2025 sendiri berlangsung melalui tahapan ketat: mulai dari penilaian mandiri, verifikasi faktual, uji akses, presentasi publik, hingga penetapan hasil akhir. 

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, menilai capaian Polri mencerminkan konsistensi dan kinerja terukur dalam layanan informasi publik, sekaligus bukti penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh.

Dengan hasil ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik yang akuntabel, mudah diakses, dan responsif—sebagai bagian dari upaya menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Polri
Kapolri
Komisi Informasi Pusat
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Jabatan Baru Ferdy Sambo Usai Di-PTDH dari Polri, Ditunjuk Jadi Koordinator Gereja Lapas Cibinong

Jabatan Baru Ferdy Sambo Usai Di-PTDH dari Polri, Ditunjuk Jadi Koordinator Gereja Lapas Cibinong

Perpol 10/2025 vs Putusan MK 114: Antara Tafsir Konstitusi dan Hak Anggota Polri

Perpol 10/2025 vs Putusan MK 114: Antara Tafsir Konstitusi dan Hak Anggota Polri

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas