Polri Raih Peringkat Pertama Nasional Monev KIP 2025: Kapolri: Ini Apresiasi Sekaligus Tantangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat prestasi gemilang dengan menempati peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) RI.

Dengan nilai 98,90 dan predikat Informatif, Polri menjadi lembaga negara nonkementerian paling unggul dalam keterbukaan informasi publik.

Pencapaian ini sekaligus memperbaiki posisi tahun sebelumnya, ketika Polri berada di peringkat kedua.

Kini, Polri berdiri di puncak sebagai badan publik dengan tingkat transparansi tertinggi di kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).

Dalam ajang Anugerah KIP 2025, penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha diserahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Ia hadir bersama Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dan jajaran Divhumas Polri.

Kapolri Listyo Sigit menyampaikan rasa syukur sekaligus pesan penting bagi seluruh jajaran.

“Alhamdulillah Polri meraih peringkat 1 setelah sebelumnya peringkat 2. Terima kasih atas masukan dan koreksi yang terus diberikan. Ini menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh rekan-rekan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Penilaian Monev KIP 2025 sendiri berlangsung melalui tahapan ketat: mulai dari penilaian mandiri, verifikasi faktual, uji akses, presentasi publik, hingga penetapan hasil akhir.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, menilai capaian Polri mencerminkan konsistensi dan kinerja terukur dalam layanan informasi publik, sekaligus bukti penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh.

Dengan hasil ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik yang akuntabel, mudah diakses, dan responsif—sebagai bagian dari upaya menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.