Siswa SD Korban Mobil MBG Masih Dirawat di ICU, Minta Ayam Goreng ke Presiden Prabowo

Ringkasan Berita: Presiden Prabowo Subianto menjenguk tiga korban kecelakaan mobil MBG di RS Koja.

Pemerintah menjamin seluruh biaya pengobatan korban, serta Presiden memberikan perhatian personal dengan menyemangati para korban dan menjanjikan makanan favorit salah satu siswa.

Sopir mobil MBG ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga korban insiden mobil muatan Makanan Bergizi Gratis (MBG) penabrak SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara, masih dalam proses perawatan.

Presiden Prabowo Subianto pun menjenguk ketiganya di RS Koja.

Presiden Prabowo datang ke RS Koja melihat kondisi 1 guru dan 2 siswa yang dalam proses perawatan intensif pada Selasa (16/12/2025) siang.

Ia datang ditemani Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dalam kunjungan itu, Prabowo sempat menjenguk salah satu siswa yang masih dirawat di ICU.

Eks Danjen Kopassus itu juga sempat berinteraksi ringan dengan korban.

"Kondisinya baik stabil, yang satu yang di ICU sudah bisa berkomunikasi dengan Pak Presiden, bahkan ingat yang datang siapa," ucap Kepala BGN, Dadan Hindayana menceritakan momen kunjungan Prabowo.

Saat itu, Prabowo sempat menanyakan makanan kesukaan dari siswa SD yang menjadi korban tabrakan mobil pembawa MBG.

Lalu, siswa itu menjawab ingin kembali makan ayam.

"Ketika ditanya (Prabowo, Red) makanan favorit apa, bisa menyebutkan bahwa dia suka ayam goreng, nanti Pak Presiden akan memberikan ayam kesukaan anak itu," lanjut Dadan.

Dalam kesempatan itu, Dadan memastikan bahwa pemerintah akan menjamin seluruh biaya pengobatan para korban selama di RS.

Ia pun mengingat pesan yang disampaikan Prabowo.

"Untuk anak anak agar kuat dan rajin belajar, untuk Pak guru Maryono yang masih dirawat disampaikan ucapam terima kasih atas dedikasinya dan tentu saja tetap sabar menghadapi musibah," pungkasnya.

Dalam kasus ini, sopir mobil muatan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bernama Adi Irawan (34) telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara terhadap kejadian di SDN 01 Cilincing.