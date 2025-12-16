Pukat UGM Sebut Kedekatan Nadiem dengan Google Indonesia Bisa Jadi Petunjuk: Suatu Bentuk Mens Rea

Ringkasan Berita: Nadiem dan Google Indonesia melakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka membicarakan produk dari Google berupa program Google for Education berbasis Chromebook bagi peserta didik

TRIBUNNEWS.COM - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukat Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mengatakan bahwa kedekatan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dengan pihak Google Indonesia bisa menjadi petunjuk dakwaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek pada 2019-2022.

Dalam kasus dugaan korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun ini, Nadiem dan Google Indonesia sebelumnya disebutkan melakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka membicarakan produk dari Google berupa program Google for Education berbasis Chromebook bagi peserta didik.

Dari pertemuan itu, kemudian disepakati bahwa Kemendikbudristek akan menggunakan Chromebook yakni Chrome OS dan Chrome Device Management (CDM), yang bakal digunakan dalam pengadaan proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Atas hal ini, Zaenur kemudian menyinggung adanya konflik kepentingan antara Nadiem dan pihak Google Indonesia dalam pengadaan Chromebook ini.

Menurut Zaenur, jika terbukti ada kedekatan antara Nadiem dan Google Indonesia, hal tersebut bisa semakin memperkuat petunjuk adanya konflik kepentingan.

"Soal konflik kepentingan, ini sesama orang-orang yang bergerak di bidang teknologi ya. Nah, kalau itu berhasil dibuktikan kedekatan-kedekatan personal, kedekatan-kedekatan bisnis, kedekatan-kedekatan di habitat teknologi antara NM (Nadiem Makarim) dengan orang-orang di Google Indonesia, dengan orang-orang di lingkungan itu, saya pikir itu akan semakin memperkuat petunjuk," paparnya, Selasa (16/12/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Memperkuat dakwaan ya bahwa telah terjadi konflik kepentingan. Kalau ada konflik kepentingan sih bagi saya itu sudah selesai, itu clear merupakan tindak pidana korupsi dan itu merupakan suatu bentuk mens rea (niat jahat)," sambungnya.

Mens rea sendiri bisa diartikan merupakan sikap batin, pikiran, niat, atau keadaan mental si pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana, seperti kesengajaan atau pengetahuan bahwa tindakannya salah.

Mens rea adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana, karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat mens rea.

Di sisi lain, Zaenur mengatakan bahwa Nadiem sebagai Mendikbudristek memang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan digitalisasi pendidikan.

"Tetapi bagaimana kewenangan itu digunakan? Nah inilah yang dianggap oleh Kejaksaan Agung telah dilakukannya penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Zaenur mengatakan, penyalahgunaan wewenang itu adalah Nadiem sudah merencanakan pembelian Chromebook itu sebelum ada kajian terlebih dahulu, bahkan sebelum dilantik menjadi menteri.

"Dengan cara yang pertama adalah sudah punya calon untuk pelaksana digitalisasi pendidikan ya, belum ada kajian, belum ada pengadaan, sudah ada calonnya yaitu Google," ucapnya.

"Google itu punya produk namanya Chrome, barang fisiknya itu namanya Chromebook. Jadi ini laptop yang menggunakan Operating System Chrome," imbuh Zaenur.