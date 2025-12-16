Kusnadi Meninggal Dunia, KPK Hentikan Penyidikan Kasus Suap Dana Hibah Eks Ketua DPRD Jatim

Ringkasan Berita: Kusnadi meninggal dunia setelah melawan penyakit kanker getah bening

Status hukum Kusnadi gugur demi hukum

KPK tetap melanjutkan penanganan kasus korupsi dana hibah Jatim untuk tersangka lainnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menghentikan penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

Keputusan penghentian penyidikan ini diambil setelah Kusnadi dilaporkan meninggal dunia pada Selasa, 16 Desember 2025.

Politikus senior sekaligus mantan Ketua DPD PDIP Jawa Timur tersebut menghembuskan napas terakhirnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Soetomo, Surabaya.

Kusnadi meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya.

Dalam wawancara di bulan Juni 2025, Kusnadi mengaku dirinya berjuang melawan penyakit kanker getah bening.

Sudah hampir dua tahun dia menderita penyakit tersebut.

Baca juga: KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Kusnadi dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Rekomendasi Untuk Anda

Kusnadi mengaku sudah 17 kali kemo.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa status hukum Kusnadi gugur demi hukum seiring dengan wafatnya yang bersangkutan.

"Khusus perkara dengan tersangka Kusnadi dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Landasan Hukum Penghentian Perkara

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa langkah penghentian penyidikan ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Aturan tersebut memungkinkan lembaga antirasuah untuk menghentikan pengusutan perkara apabila tersangka meninggal dunia.

Baca juga: KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim, 4 Orang Langsung Ditahan

"Bahwa KPK dapat menghentikan penyidikannya, termasuk atas tersangka yang meninggal dunia," jelas Budi.

Penyidikan 20 Tersangka Lain Tetap Berlanjut

Meski penyidikan terhadap Kusnadi dihentikan, KPK menegaskan bahwa kasus megakorupsi dana hibah Jatim ini belum selesai.

Budi Prasetyo memastikan proses hukum terhadap 20 tersangka lainnya tidak terganggu dan akan terus berjalan.