Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kasus Dana Hibah Jatim

Kusnadi Meninggal Dunia, KPK Hentikan Penyidikan Kasus Suap Dana Hibah Eks Ketua DPRD Jatim

KPK resmi menghentikan penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ilham R.P
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kusnadi Meninggal Dunia, KPK Hentikan Penyidikan Kasus Suap Dana Hibah Eks Ketua DPRD Jatim
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
DANA HIBAH - Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat menjelaskan penetapan tersangka kasus gratifikasi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/2/2025). KPK resmi menghentikan penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah 

Ringkasan Berita:
  • Kusnadi meninggal dunia setelah melawan penyakit kanker getah bening
  • Status hukum Kusnadi gugur demi hukum
  • KPK tetap melanjutkan penanganan kasus korupsi dana hibah Jatim untuk tersangka lainnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menghentikan penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

Keputusan penghentian penyidikan ini diambil setelah Kusnadi dilaporkan meninggal dunia pada Selasa, 16 Desember 2025.

Politikus senior sekaligus mantan Ketua DPD PDIP Jawa Timur tersebut menghembuskan napas terakhirnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Soetomo, Surabaya.

Kusnadi meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya.

Dalam wawancara di bulan Juni 2025, Kusnadi mengaku dirinya berjuang melawan penyakit kanker getah bening.

Sudah hampir dua tahun dia menderita penyakit tersebut.

Baca juga: KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Kusnadi dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Rekomendasi Untuk Anda

Kusnadi mengaku sudah 17 kali kemo.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa status hukum Kusnadi gugur demi hukum seiring dengan wafatnya yang bersangkutan.

"Khusus perkara dengan tersangka Kusnadi dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Landasan Hukum Penghentian Perkara

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa langkah penghentian penyidikan ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. 

Aturan tersebut memungkinkan lembaga antirasuah untuk menghentikan pengusutan perkara apabila tersangka meninggal dunia.

Baca juga: KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim, 4 Orang Langsung Ditahan

"Bahwa KPK dapat menghentikan penyidikannya, termasuk atas tersangka yang meninggal dunia," jelas Budi.

Penyidikan 20 Tersangka Lain Tetap Berlanjut

Meski penyidikan terhadap Kusnadi dihentikan, KPK menegaskan bahwa kasus megakorupsi dana hibah Jatim ini belum selesai. 

Budi Prasetyo memastikan proses hukum terhadap 20 tersangka lainnya tidak terganggu dan akan terus berjalan.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Jawa Timur
Kusnadi
Surabaya
Asep Guntur Rahayu
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas