Dituding Malpraktik Sebabkan Anak 10 Tahun Meninggal, Dokter Ratna Gugat Kemenkes dan Presiden

Kasus dugaan malpraktik yang menjerat dokter anak Ratna Setia Asih memasuki babak baru.

Penulis: Mario C.S
Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Dituding Malpraktik Sebabkan Anak 10 Tahun Meninggal, Dokter Ratna Gugat Kemenkes dan Presiden
Tribunnews/Mario Christian Sumampow
Dokter Ratna Setia Asih ditemui usai menjalani sidang perdana Nomor Perkara 844/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (16/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Dokter Ratna menggugat Kemenkes dan sejumlah lembaga tinggi negara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan malpraktik atas kematian pasien anak di Pangkalpinang
  • Kuasa hukum menilai proses penyidikan melanggar aturan karena dilakukan kepolisian, bukan PPNS Kemenkes, serta tanpa pemeriksaan etik profesi oleh Majelis Dewan Profesi
  • Ratna mengklaim tindakannya sesuai prosedur medis dan mendapat dukungan Ikatan Dokter Anak Indonesia, sementara kasusnya tetap berlanjut di PN Pangkalpinang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan malpraktik yang menjerat dokter anak Ratna Setia Asih memasuki babak baru.

Ratna, yang ditetapkan sebagai tersangka atas kematian pasien berusia 10 tahun bernama Aldo Ramdani, kini melawan balik dengan menggugat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Langkah hukum ini ditempuh karena Ratna menilai proses penyidikan terhadap dirinya penuh pelanggaran aturan. Kuasa hukumnya, Hangga Oktafandandy, menyoroti bahwa penyidikan seharusnya dilakukan oleh penyidik bersertifikasi medis.

“Yang memahami aturan dan keilmuan medis tentu harus orang yang paham medis. Namun klien saya justru diperiksa langsung oleh kepolisian,” ujar Hangga usai sidang perdana, Selasa (16/12/2025).

Hangga menegaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jelas menyebut bahwa penyidik pidana kesehatan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenkes.

Selain itu, Ratna tidak pernah melalui pemeriksaan etik profesi yang semestinya dilakukan oleh Majelis Dewan Profesi (MDP).

Baca juga: Terseret Kasus Dugaan Malpraktik, Dokter Ratna Kini Takut Tangani Pasien Gawat Darurat

“Semua aturan banyak dilanggar. Yang berhak melakukan penyidikan adalah PPNS Kemenkes, bukan pihak lain,” tegasnya.

Melalui gugatan ini, Ratna ingin membuktikan bahwa pemerintah justru melanggar prosedur dalam menangani kasusnya. Ia bersikeras bahwa tindakan medis yang dilakukannya sudah sesuai standar.

“Saya meyakini apa yang saya lakukan sesuai prosedur. Organisasi profesi saya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga memberikan rekomendasi bahwa tindakan saya tidak menyalahi aturan,” kata Ratna.

Tak hanya Kemenkes, gugatan Ratna juga menyeret sejumlah pihak lain sebagai tergugat, yakni Presiden RI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Ketua Komisi II DPR, serta Ketua Mahkamah Agung.

Kasus ini bermula dari meninggalnya Aldo Ramdani, pasien 10 tahun yang dirawat di RSUD Depati Hamzah, Pangkalpinang.

Keluarga melaporkan dugaan kelalaian medis ke polisi. Setelah penyelidikan, Ratna ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan, dengan persidangan berlangsung di PN Pangkalpinang.

Regional

Kaleidoskop 2025: Daftar 5 Kasus Anak Bunuh Orang Tua, Terbaru Bocah SD 12 Tahun Habisi Ibu di Medan

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Dokter Ratna Setia Asih
Kementerian Kesehatan
Pangkalpinang
